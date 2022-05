El Municipal del paraguayo Cardozo cayó en casa ante el Antigua de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 4 may (EFE).- El equipo de Municipal no supo aprovechar su condición de local en la penúltima fecha del torneo Clausura 2022 del fútbol guatemalteco y perdió 0-1 ante Antigua, por lo que los dirigidos por el paraguayo José Saturnino Cardozo no pudieron darse como ganadores de la etapa de clasificación.

El solitario gol marcado al minuto 78 por José Ardón para los visitantes, dejó a Municipal con 39 puntos, apenas a uno de diferencia de su histórico rival, el Comunicaciones, que le sacó un empate a un gol al actual campeón de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, el Malacateco del mexicano Roberto Hernández.

Los Rojos de Cardozo dieron muchas facilidades en el terreno de juego, mientras que los coloniales llegaron decididos a buscar los tres puntos para garantizarse un puesto en la siguiente fase del campeonato.

Y fue en una jugada de Carlos Mejía que le dejó el balón a Ardón, para que en un remate de puntillazo venciera el arco de Ricardo Jerez.

En la última fecha de la clasificación Municipal se enfrentará de visita a Achuapa, mientras que el Comunicaciones del uruguayo William Coito será local ante Xelajú.

El colombiano José Corena, al minuto 85, rescató un punto para los Cremas que iban perdiendo desde el 12 ante el actual campeón, que el 8 de mayo estará de visita frente al Antigua, el verdugo de Municipal.

En otros resultados de la jornada, el equipo de Guastatoya del nicaragüiense Mario Acevedo, se llevó los tres puntos de visita ante al descendido Nueva Concepción por un marcador de 2-3, mientras que el Iztapa, que dirige el colombiano Ricardo Parra, derrotó en casa 3-2 al Achuapa.

Por su parte, el Cobán Imperial del argentino Sebastián Bini se quedó con la victoria por 1-0 en casa frente al excampeón Santa Lucía Cotzumalguapa con la anotación del brasileño Janderson Pereira y Xelajú le ganó 2-1 a Sololá.