El argentino Aguilera no cree que Atlas tenga ventaja ante Chivas en cuartos

Guadalajara (México), 10 may (EFE).- El argentino Emanuel Aguilera, defensa del Atlas, campeón del fútbol mexicano, dijo este martes que su equipo no está en ventaja ante las Chivas de Guadalajara por haber quedado mejor clasificado y no haber disputado repesca.

Atlas terminó en el tercer lugar de la clasificación, lo que le dio el boleto a los cuartos de final del torneo Clausura 2022 y una semana más de descanso, en tanto su rival en la serie, las Chivas, disputaron el domingo pasado la repesca ante los Pumas UNAM.

"Aprovechamos la semana de descanso para recuperarnos de la seguidilla de partidos para recuperar los jugadores lesionados, esos aspectos que nos pueden ayudar para llegar mejor, pero no te da ventaja", dijo Aguilera en conferencia de prensa.

El partido de ida entre Atlas y Guadalajara se realizará este jueves en el estadio Akron, casa de las Chivas, y el duelo de vuelta será este domingo en el Jalisco, sede de los Rojinegros.

El encuentro entre Atlas y las Chivas es considerado uno de los clásicos del fútbol mexicano ya que son rivales de Guadalajara, ciudad ubicada en el occidente de México.

Aguilera explicó que Atlas debe reafirmar en esta serie el buen funcionamiento que logró en la fase regular y que lo mantuvo entre los mejores cuatro gran parte del Clausura.

"Hay que ser bien precavidos y estar más concentrados que nunca sabiendo que obviamente Chivas tiene buenos jugadores. Hemos visto las zonas donde podemos contrarrestar y los jugadores que pueden ser más peligrosos, somos conscientes defensivamente que debemos de tener concentración al 100 por ciento", expresó.

El Atlas del entrenador argentino Diego Cocca busca en el Clausura el tercer título de su historia. En diciembre, el cuadro de Guadalajara conquistó el Apertura 2021 y rompió una racha de más de 70 años sin levantar un título de Liga.