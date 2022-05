Simeone: "Joao está con muchas ganas y ojalá lo tengamos contra el Sevilla"

Majadahonda (Madrid), 10 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no habló de su futuro en el club, con el que tiene contrato hasta 2024, porque no tiene "sentido" comentarlo; ironizó con su recorrido de diez victorias en los derbis contra el Real Madrid, en los que ha tenido "suerte"; enfocó sin ninguna distracción al partido del miércoles frente al Elche, en el que puede sellar el pase a la Liga de Campeones, y apuntó que Joao Félix está "con muchísimas ganas" y "ojalá" pueda jugar el domingo contra el Sevilla.

Lesionado desde el pasado 17 de abril, el atacante portugués incluso publicó entonces un mensaje en sus redes sociales en el que desvelaba que sería baja hasta el final de la temporada, pero no está descartada su vuelta antes a la competición. "Recién acabo de cruzarlo, le pregunté cómo estaba y lo veo con muchísimas ganas de poder estar, así que ojalá lo podamos tener contra el Sevilla", anunció Simeone.

En su rueda de prensa, no habló de su futuro en el banquillo del Atlético, con el que tiene contrato hasta 2024. "No voy a hablar de temas que no tienen sentido comentarlos. Estamos hablando del presente, el presente es hoy, y estamos enfocados en el Elche y no hay nada que me saque de este partido", expresó el técnico argentino.

Ya alcanza los 400 partidos al frente del Atlético, este miércoles contra el Elche: "Lo primero me emociona. No es fácil tener continuidad en el fútbol. Gracias al club y a los futbolistas que siempre han estado cerca nuestra se han podido generar diez años muy bonitos. Y a seguir trabajando, saber que el fútbol es el día a día, que hay que ganar y hay que llegar a los objetivos trazados", valoró Simeone, que insistió, "como siempre, en pensar día a día".

A tres jornadas del final, al Atlético sólo le falta una victoria para asegurar matemáticamente la Liga de Campeones sin depender de nadie más que de sí mismo. Ha llegado en esa posición de privilegio para alcanzar tal objetivo por su victoria del pasado domingo en el derbi ante el Real Madrid, la décima desde su llegada al banquillo del conjunto rojiblanco, cuando terminó con 14 años de frustraciones ante el 'eterno' rival. "Hemos tenido suerte", indicó para explicar ese cambio desde entonces hasta ahora en los duelos contra el equipo blanco.

Este miércoles visita al Elche. "Todavía no terminó la Liga, quedan tres partidos importantísimos, de los cuales enfocamos al de mañana contra un equipo que, ante la llegada de su entrenador, ha mejorado muchísimo, ha competido muy bien y ha cambiado el sistema en estos últimos partidos", repasó.

Simeone aguarda un partido "duro y difícil" en el estadio Martínez Valero. "Tenemos que llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño y no desviarnos absolutamente de nada que no sea el partido con el Elche", explicó el técnico, que analizará al final desde la "autocrítica y el crecimiento de cara al presente y al futuro" la actual temporada.