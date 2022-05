Marta Peiró vuelve para luchar contra su enfermedad con las botas puestas

Marta Peiró peleará contra la endometriosis sobre el verde. Tres meses después de anunciar su retirada indefinida del fútbol y todavía arrastrando el calvario de una enfermedad sin cura, la jugadora española del Servette suizo está de vuelta.

No sabe cuánto tiempo aguantará su cuerpo, pero mientras dure, la consigna es clara: ?Ayudar a las suyas en cuerpo y alma?.

Marta Peiró, a sus 24 años ya es un icono del fútbol suizo. El año pasado, en su primera temporada como futbolista del Servette de Ginebra, la ariete de Torrent hizo 16 goles, cumplió el sueño de disputar la Liga de Campeones y ayudó a levantar el primer título de liga en la historia del club siendo la máxima anotadora de la competición.

En su segunda campaña en el país helvético las cosas no empezaron bien. En pretemporada sufrió una fisura de tibia y más tarde, durante una complicada operación de apendicitis, los médicos le detectaron endometriosis, una enfermedad que le hizo colgar las botas en febrero, contó la futbolista en una conversación con Efe en la que habló sobre cómo vivió todo este proceso.

?Esta enfermedad me cambió la vida porque no tiene cura y ahora tengo que vivir hormonada, todas las noches tengo que tomarme hormonas y eso para la recuperación de mi cuerpo, para la actividad física normal, ya no hablo como futbolista, es una destrucción, estoy luchando muchísimo contra ello?, contó Peiró.

La endometriosis es una enfermedad que pese a ser muy común entre las mujeres, resulta difícil de detectar.

?La estadística dice que una de cada diez mujeres la tiene, lo sepan o no, y la edad media en la que se reconoce es tardía. Yo solía ir dos o tres veces al año al ginecólogo y nunca me vio nada, fue durante una operación de apendicitis cuando se dieron cuenta de que tenía quistes en los ovarios porque tuve una hemorragia interna?, apuntó la jugadora.

En cuanto al tratamiento realizado a través de una terapia hormonal, Peiró reconoce que es muy agresivo con su cuerpo y que debido a los efectos secundarios se le está complicando mucho su sueño de ser futbolista profesional.

?El primer tratamiento me destrozó completamente, tuve que dejar el fútbol porque tenía dolores insufribles, vómitos con sangre, hemorragias, me tenía que salir de los entrenamientos porque no podía más?, dijo la futbolista.

?Ahora me he cambiado de tratamiento y el nuevo me ayuda a reducir los dolores, pero no desaparecen los efectos secundarios. A día de hoy no sé si voy a poder seguir siendo futbolista profesional durante mucho tiempo, muchos ginecólogos me han dicho que va ser difícil volver a mi mejor versión sobre todo en un periodo largo, pero yo lo voy a luchar?, aseguró Peiró.

La solución más drástica que existe actualmente para paliar los dolores que produce la endometriosis es la eliminación completa del aparato reproductor femenino a través de una cirugía, aunque de momento, Peiró no contempla esta solución.

?Como mujer tengo claro que quiero ejercer mi derecho a ser madre. Entonces ahora mismo, con 24 años, no puedo plantearme vaciarme entera por jugar al fútbol o por tener una vida más placentera, si en un futuro veo que no puedo más y que me vida es horrible, quizás lo baraje en serio?, dijo.

Marta Peiró ha decidido no bajar los brazos ante la adversidad. Reconoce que no ha conocido a nadie que se dedique profesionalmente al deporte y que padezca su misma enfermedad. Su historia, dice, ojalá sirva de ayuda para otras personas que se encuentre en su misma situación.

?Si he roto algún tabú me siento orgullosa, porque ya es hora de que toda la sociedad sea consciente de que hay mujeres que lo pasamos realmente mal con la regla y si gracias a mi testimonio la sociedad es un poquito más consciente, yo me alegro por ello porque es una enfermedad que sufren muchas mujeres?, declaró.

La de Torrent se ha convertido en un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Su resiliencia y su espíritu infatigable para luchar por su pasión han levantado la admiración de sus compañeros de profesión, familia y amigos.

En club es toda una figura, la cuidan y la miman. Ginebra es una ciudad donde se valoran las grandes joyas y saben que su dorsal 15 es un diamante de muchos quilates.

Alejandro Macías