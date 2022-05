El Levante desciende, el Alavés resiste

Madrid, 12 may (EFE).- Cinco años después, apabullado por el campeón, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu (6-0), el Levante descendió de forma matemática a LaLiga Smartbank a falta de dos jornadas y de dos plazas más hacia el abismo, en el que aún no ha caído el Alavés, superviviente por ahora por la derrota del Cádiz ante la Real Sociedad (3-0), que se clasificó por tercer año seguido para Europa, como sólo había hecho hace 40 años.

Salvados esta jornada ya el Elche y el Espanyol, la lucha contra las dos últimas plazas a Segunda se concentra en cinco equipos. El Alavés, penúltimo, con 31 puntos, y el Mallorca, antepenúltimo, con 33, están en descenso. Getafe (38 puntos), Granada (37) y Cádiz (35) dependen de sí mismos. Dos perderán la categoría, como hizo este jueves el Levante, devorado por el conjunto blanco, en el que Karim Bemzena alcanzó a Raúl González como el segundo máximo goleador de la historia del club (323 tantos). Por delante sólo le queda Cristiano Ronaldo: 451.

La derrota es definitiva para el Levante. Ni un hipotético empate a puntos con el Cádiz ni una triple igualdad con el equipo amarillo y el Mallorca (con el Alavés no puede ser porque ambos se miden en la siguiente jornada y no pueden ganar los dos) ni ninguna carambola lo permite esquivar el descenso que fue su destino durante meses, al que se rebeló desde febrero y que ya es un hecho en mayo. No ha logrado cambiar su horrible primer semestre. Sumó sólo 8 puntos en la primera vuelta, 21 en la segunda.

El desafío fue tremendo. Antes y durante la temporada. También este jueves. Para seguir con vida debía ganar en el Santiago Bernabéu, en la casa del campeón, donde aguardaban, de vuelta al once titular, los cuatro jugadores más cruciales del bloque de Carlo Ancelotti: Karim Benzema (un gol y una asistencia), Luka Modric (dio tres asistencias en los primeros cuatro goles), Vinicius (dos tantos) y Thibaut Courtois.

Por si fuera poco, mientras divisan la final de la Liga de Campeones del próximo 28 de mayo. No hubo tregua para el conjunto valenciano, derrotado desde el minuto 12, con el 1-0 de Ferland Mendy, hasta el final. Le siguieron el 2-0 de Karim Benzema, el 3-0 de Rodrygo, el 4-0 (aún en el primer tiempo), el 5-0 y el 6-0 de Vinicius y un montón de ocasiones. Una exhibición.

LA REAL SOCIEDAD, A EUROPA; EL CÁDIZ, CONTRA LAS CUERDAS

Sí sobrevive, al menos de momento, el Alavés, que se mantiene vivo por la derrota del Cádiz en San Sebastián. Ganador el miércoles frente al Espanyol (2-1), cuando se puso a cuatro puntos de la permanencia, dependían del marcador del conjunto amarillo en el Reale Arena. De haber ganado, el equipo vitoriano habría descendido. Aún sigue en el esprint, rezagado, pero tan capaz de recuperar el ritmo como muestran sus tres triunfos seguidos como local.

El Cádiz, entre tanto, sostiene dos puntos de ventaja sobre el Mallorca, que marca el descenso. Le queda por jugar contra el Real Madrid, en el Nuevo Mirandilla, y el Alavés, en Mendizorroza, por ese orden. Necesita cinco puntos, que significa ganarlo todo en las últimas dos citas (no puede sumar esa cantidad si no vence los dos duelos, que serían seis puntos) para no depender de los resultados del conjunto balear, que tiene la diferencia particular ganada contra él y que juega contra el Rayo Vallecano y Osasuna.

En esa inquietud está por su derrota de este jueves en San Sebastián (3-0), doblegado por los recursos de David Silva. El centrocampista canario pasó el balón que Alexander Sorloth transformó en el 1-0 en el minuto 19 y fue objeto del penalti que amplió la diferencia en el comienzo del segundo tiempo, en el 53. La pena máxima la anotó Adnan Januzaj, pero el duelo reafirmó la trascendencia de Silva para el grupo dirigido Imanol Alguacil, que cerró el triunfo con el 3-0 de Portu por un penalti cometido sobre él y ya certifica, como poco, su presencia en la Liga Conferencia de la próxima temporada.

Inalcanzable ya la Liga de Campeones, su objetivo, en cualquier caso, es la Liga Europa. Es sexto, puede ser quinto (está a dos puntos del Betis) y depende de sí mismo... como el Villarreal. A falta de dos jornadas, el equipo donostiarra tiene tres puntos de ventaja sobre el conjunto castellonense, pero ambos se miden el domingo en una especie de final, porque el grupo de Unai Emery también insiste en esa sexta posición, como demostró en Vallecas, donde goleó al Rayo a toda velocidad, con cuatro goles en el primer tiempo. Venció 1-5.

Alfonso Pedraza abrió el marcador muy pronto, en el minuto 3, tan solo para el cabezazo como certero cuando conectó el remate en un saque de esquina de Dani Parejo, y lo cerró al borde del final con el 1-5. Aunque Sergi Guardiola opuso el 1-1, en el 21, la respuesta fue inmediata del Villarreal, que sumó el 1-2 por medio de Juan Foyth, el 1-3 a través de Paco Alcácer y el 1-4, al borde del intermedio, de Pau Torres. Una demostración de pegada y destreza a balón parado que aumenta, además, a cuatro puntos su ventaja sobre el Athletic.

EL SEGUNDO PUESTO DEL BARÇA, LA 'CHAMPIONS' DEL ATLÉTICO Y LA DUDA DEL SEVILLA

Más arriba, ya es campeón el Real Madrid desde hace dos jornadas, pero aún sigue abierta la segunda posición, afianzado como está el Barcelona en ella después de su contundencia en las áreas en la victoria del martes por 3-1 contra el Celta de Vigo y con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, ahora tercero, después de sellar el perseguido e indispensable pase a la Liga de Campeones este miércoles con el triunfo por 0-2 en Elche.

El Barcelona visita este domingo al Getafe, mientras que el Atlético recibe a la misma hora en el Wanda Metropolitano al Sevilla, al que su interminable secuencia de empates en la segunda vuelta (el décimo en 17 duelos fue este miércoles a cero contra el Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán; además ha sumado cinco victorias y dos derrotas desde el ecuador del campeonato) no le ha permitido aún asegurar su puesto en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la próxima temporada. Tiene un margen de cinco puntos -con seis por jugarse- con el que mantiene las distancias con su 'eterno' rival: el Betis, quinto.

De hecho, al tener la diferencia particular de goles ganada contra el conjunto verdiblanco, al bloque de Julen Lopetegui le basta con un empate, bien este domingo o bien en la última cita en casa con el Athletic, para alcanzar la meta a la que ha apuntado toda la campaña.

