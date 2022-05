El portugués Renato Paiva tiene "una muy buena oferta del León de México"

Quito, 13 may (EFE).- El portugués Renato Paiva, entrenador del Independiente del Valle, admitió este viernes que tiene "una muy buena oferta del León de México", pero advirtió que no saldrá del campeón ecuatoriano hasta que no haya un acuerdo pleno entre los clubes.

"Hasta que no haya acuerdo, me quedaré aquí", manifestó a Radio La Red Paiva, que está en su segunda temporada al frente del Independiente del Valle, tras haberlo conducido a conquistar la liga de fútbol de Ecuador en su primer año en el club.

El técnico luso aclaró que solo saldrá de Independiente si es "en buenos términos y con un máximo cariño y respeto".

"Los clubes están hablando. Hasta que no sea nada oficial, no me van a contar nada ni yo quiero saber", añadió Paiva.

El entrenador aseguró que está enfocado en el próximo partido ante el Técnico Universitario, correspondiente a la decimotercera jornada del torneo ecuatoriano, donde Independiente marcha en la segunda plaza con 23 puntos, a tres del Barcelona, que es líder.

Paiva afirmó que también piensa en el encuentro posterior ante el Atlético Mineiro brasileño, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el cuadro ecuatoriano marcha tercero y necesita puntuar para mantener al alcance la posibilidad de pasar a los octavos de final.

?Hay que preparar dos partidos en uno. Estoy tranquilo y enfocado. El futuro es el futuro. No es mi intención salir de Independiente, pero si llega una oferta muy buena deportiva y económicamente hablando, se dará?, apuntó Paiva.

El portugués enfatizó que, de no concretarse la opción del León mexicano, se quedará en el Independiente, donde ha experimentado "un tiempo de crecimiento" que le permite ahora sentirse "mejor profesional" a comparación de cuando llegó en 2021 procedente del filial del Benfica.