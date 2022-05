Sporting Cristal recibe al favorito Talleres, que va a la caza del Flamengo

Lima, 16 may (EFE).- Sporting Cristal de Perú recibe este martes en Lima al favorito Talleres de Córdoba, que busca con un triunfo destronar al líder del grupo H, Flamengo, con la expectativa de plantarle cara al equipo argentino, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

El subcampeón peruano marcha último en el grupo H con un punto, tras empatar 1-1 con Universidad Católica en la jornada anterior, mientras que en el primer encuentro con Talleres perdió por 1-0.

A su vez, Talleres de Córdoba es segundo en el grupo con siete unidades, tres menos que Flamengo y tres más que Universidad Católica.

Sin embargo, el técnico Roberto Mosquera ha atribuido los pobres resultados en el torneo a errores en el arbitraje al expresar que "nos han birlado cinco puntos en la Copa Libertadores".

"Es la primera vez que yo hablo de un arbitraje, y si tengo que cargar con la culpa, yo soy el responsable, pero tengo que decirlo porque no creo que haya un complot contra Cristal, pero no se pueden equivocar tanto. Y nos equivocamos porque no hay VAR", expresó Mosquera en declaraciones al portal Ovación.

En el campeonato peruano, la campaña de Cristal le ha permitido andar con el ánimo en alto, tras el triunfo de 3-2 ante Ayacucho en la fecha 14 del torneo Apertura, que lo posiciona en el tercer lugar con 25 puntos.

El goleador de los "celestes" Christofer Gonzàlez anotó un doblete en la victoria del último fin de semana, que se cerró con otro gol del defensa Rafael Lutiger, y acumuló siete en su cuenta personal.

Por su parte, Talleres dirigido por Pedro Caixinha ha tenido una campaña inversa a Cristal y ha logrado destacar en el grupo H de la Libertadores, a diferencia del campeonato argentino, donde se ubica antepenúltimo con 11 puntos.

En el último partido disputado de la primera división argentina, Talleres venció por 1-0 a Sarmiento con anotación de Federico Girotti a los 86 minutos, mientras que Atlético Tucumán lo goleó por 3-0 en la fecha anterior.

No obstante, en la cuarta fecha de la Libertadores, Talleres igualó 2-2 con Flamengo, el líder absoluto del grupo, gracias a las anotaciones del brasileño Willian Arao y del uruguayo Michael Santos.

El equipo "albiazul" llegó a Lima el domingo y este lunes entrenará en el estadio de Alianza Lima.

La quinta fecha del grupo H se disputará en el Estadio Nacional de Lima desde las 21.30 horas locales (1.30 GMT del miércoles) y será arbitrado por el ecuatoriano Luis Quiroz.

En la última fecha de la fase de grupos, Talleres visitará a Universidad Católica de Chile, mientras que Cristal hará lo propio a Flamengo el próximo 24 de mayo.