El argentino Furch cree que conexión con Cocca es clave para el campeón Atlas

Guadalajara (México), 17 may (EFE).- El argentino Julio Furch, delantero del campeón Atlas, aseguró este martes que la conexión que hay entre el entrenador argentino Diego Cocca y los jugadores Rojinegros ha sido la clave para que el cuadro de Guadalajara esté en las semifinales del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

"La conexión que tenemos con el cuerpo técnico ha sido la clave. Diego nos ha dado muchísima confianza y confiamos plenamente en lo que nos dice y en cómo jugar este tipo de partidos", explicó en conferencia de prensa.

Atlas, que en diciembre al mando de Cocca rompió una sequía de 70 años sin un título de Liga, disputará este miércoles en su estadio, el Jalisco, el partido de ida de la semifinal ante los Tigres UANL.

El encuentro de vuelta, en el que se definirá a uno de los finalistas del Clausura, será el próximo sábado en el estadio de los Tigres, el Universitario.

Furch aseguró que su equipo sabe de la jerarquía que tienen los Tigres, un equipo acostumbrado a estar entre los mejores del torneo y a pelear campeonatos.

"El rival que vamos a enfrentar es un equipo que ha peleado campeonatos y nosotros queremos acostumbrarnos a eso. Para volver a ser campeón hay que ganarle a los mejores y pelear con el que sea, así que ganarle a Tigres va a ser algo bueno en lo anímico para llegar a la final y conseguir el bicampeonato", señaló.

El delantero estrella de los "Zorros" reveló que no está en las mejores condiciones físicas y por ello no pudo concluir los dos partidos de los cuartos de final que disputaron contra las Chivas de Guadalajara la semana pasada.

"Sí me ha costado un poco el tema físico, no me está alcanzando para completar los 90 minutos. Siento algunos calambres que nunca me habían pasado en mi carrera", sentenció.