Ceferin: "Me sentiré muy cómodo en la final de la Champions"

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, aseguró a EFE que la Liga de Campeones "ha demostrado ser la competición más espectacular de mundo" y que no se sentirá incómodo sentado junto a Florentino Pérez en la final de París entre Real Madrid y Liverpool, que será "una delicia para cualquier verdadero aficionado al fútbol".

El dirigente esloveno admitió en una entrevista con EFE que le ha "impresionado mucho el rendimiento del Villarreal", al que considera "inspirador", y dijo que "no tiene sentido seguir hablando" del proyecto de la Superliga, "porque no existe" y "el fútbol europeo está más unido que nunca".

- Pregunta (P): Está a punto de terminar la temporada de clubes, ¿qué expectativas tiene ante las finales y los aficionados?

- Respuesta (R): Después de ver partidos tan espectaculares en las eliminatorias de todas las competiciones, tengo grandes expectativas para las finales y estoy impaciente por que empiecen. La Liga de Campeones ha demostrado ser la competición más espectacular del mundo, mientras que la Liga Europa y la Liga Conferencia emergen como competiciones de primer nivel. Y no puedo ocultar lo orgulloso que estoy de que la Liga de Campeones femenina esté hoy al lado del resto en términos de interés y popularidad. Además, tendremos equipos de seis países en las finales masculinas, la mayoría de ellos de vuelta en el escenario más prestigioso tras una larga espera.

Por primera vez desde el comienzo de la pandemia, tendremos los estadios llenos, y estoy encantado de ver que los fieles seguidores de los finalistas viajan a cuatro ciudades que serán las capitales del fútbol mundial en los próximos días. Se merecen disfrutar de cada momento y estar junto a sus equipos en estos momentos históricos.

- P: Como aficionado al fútbol, ¿le ha sorprendido el rendimiento de algún club o de algún jugador?

- R: ?Aunque no llegó a la final, me impresionó mucho el rendimiento del Villarreal este año. Sabía que era un equipo difícil de batir antes del comienzo de la temporada, pero su rendimiento toda la temporada ha sido una sorpresa positiva, eliminando a un rival destacado tras otro. Si no me equivoco, toda la población de Villarreal podría caber en el estadio de estos gigantes a los que se ha enfrentando. Fue sin duda una historia inspiradora.

Ha sido una temporada fantástica, marcada por muchas actuaciones memorables tanto de equipos como de jugadores. Muchos rindieron al máximo en nuestras competiciones y no sería justo que señalara sólo a algunos de ellos.

- P: Usted ha dicho que está harto de hablar de la Superliga...

- R: Tiene razón y no veo el sentido de seguir hablando de ese proyecto porque no existe. Nunca existió.

- P: Aún así, debemos preguntarle si se sentirá cómodo sentándose junto al presidente del Real Madrid en París...

- R: Me siento muy cómodo. La final de la Liga de Campeones es el acontecimiento deportivo más destacado de la temporada y una delicia para cualquier verdadero aficionado al fútbol. Voy a disfrutar de cada segundo. Normalmente, uno se siente incómodo cuando siente que pertenece a otro lugar.

- P: ¿Considera la UEFA la posibilidad de reabrir los expedientes a Real Madrid, Barcelona y Juventus tras la orden del juez español de suspender las medidas cautelares?

- R: Nuestros órganos disciplinarios independientes tendrán que decidir al respecto cuando llegue el momento.

- P: Este año el fútbol volvió a la normalidad, pero nos vimos impactados por el ataque de Rusia a Ucrania. Entonces usted dijo que recibió llamadas de jugadores ucranianos y entrenadores pidiendo su ayuda. ¿Cómo vive esta situación? ¿Recibió alguna llamada de jugadores o entrenadores rusos también?

- R: Sí, muchos de ellos nos escribieron. Ya he abordado este tema públicamente y he admitido que tengo el corazón roto por las sanciones impuestas a los deportistas. No es la guerra que ellos han iniciado ni han querido nunca. También es cierto que la Federación de Rusia siempre ha sido un socio fiable y de confianza. Pero las cosas son mucho más complicadas y estas decisiones eran inevitables. Cuando la guerra comienza, ya no se trata sólo de deporte o de política. Cuando mueren niños, mujeres y hombres ya nada es justo ni equitativo. Y hasta que esta pesadilla termine, no hay alegría. Ni el fútbol ni ninguna otra cosa puede aliviarnos sabiendo que la gente está perdiendo sus hogares, luchando por mantenerse viva y sufriendo más allá de nuestra imaginación. Rezo con todo mi corazón para que esta terrible guerra termine inmediatamente y que todos estemos unidos de nuevo por nuestro hermoso juego. Porque una cosa está clara, nadie será el ganador. Todos perderemos, de una forma u otra.

- P: ¿Cómo se puede entender que Rusia haya pedido organizar la Eurocopa 2028 o 2032 en el contexto actual?

Lo mejor sería preguntarles por sus motivos. Cuando se trata de la UEFA, manejamos la situación de la única manera posible. No se sabe cuándo se levantará la suspensión a la Federación Rusa y no tendría sentido permitirle presentar una candidatura para un torneo que se celebre en su territorio. Iría directamente en contra del reglamento de licitación y de la decisión de suspensión del pasado febrero.

- P: ¿Ha buscado la UEFA un nuevo socio para sustituir a Gazprom?

No puedo revelar ningún detalle por el momento, pero puedo decir que muchas empresas están interesadas en convertirse en patrocinadores y socios de las competiciones de la UEFA, tanto masculinas como femeninas.

-P: Recientemente han aprobado una nueva normativa de sostenibilidad financiera. ¿Por qué era necesario cambiar las normas? ¿Se puede evitar una situación como la sufrida por el Barcelona?

- R: El primer reglamento financiero de la UEFA introducido en 2010 cumplió su objetivo principal y revolucionó la gestión de los clubes. Ante la evolución de la industria del fútbol, con los inevitables efectos de la pandemia, estaba claro que era necesaria una reforma. Esta normativa nos ayudará a proteger el juego y a prepararlo para cualquier posible choque futuro, al tiempo que se fomentan las inversiones racionales y se construye un futuro más sostenible para los clubes. Además, es la primera vez que las Ligas, la ECA y la UEFA han acordado un sistema de sostenibilidad, lo que significa que es justo para todas las partes. Así que estoy convencido de que la idea es excelente. Y las sanciones serán fuertes si ocurre algo.

- P: El Comité Ejecutivo aprobó hace días un nuevo formato para la 'Champions' 2024-2025. ¿En qué manera mejorará el actual? ¿Aumentará el valor de la competición en términos financieros y deportivos?

- R: Tener más equipos en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia es excelente para fútbol europeo. El nuevo formato nos ayudará a mejorar el equilibrio competitivo y a generar sólidos ingresos para los clubes, las ligas y el fútbol base de nuestro continente. Al mismo tiempo aumentará el atractivo y la popularidad de nuestras competiciones de clubes. La clasificación permanecerá abierta para todos los clubes basándose en los méritos deportivos y no en los coeficientes históricos de los clubes. Ocho partidos en lugar de diez en la nueva fase de la liga es también un número óptimo. Estoy orgulloso de que haya sido una decisión unánime del Ejecutivo, con el acuerdo de la ECA, las Ligas Europeas y las Asociaciones nacionales. Es una prueba más de que el fútbol europeo está más unido que nunca.

- P: ¿Le han sorprendido las cifras récord de asistencia a partidos femeninos? ¿qué espera de la Eurocopa de este año?

- R: No me sorprende, porque siempre he creído que tiene un potencial ilimitado. Hace no mucho tiempo, algunas personas solían decir que estábamos malgastando el dinero en organizar competiciones femeninas. Pero siempre lo vimos como una inversión, y resultó ser la decisión correcta. Como resultado, se han establecido nuevas y atrevidas normas para esta temporada. El cambio de marca y de formato de competición, junto con uno nuevo de marketing y de televisión, ha provocado una gran reacción y ha dado lugar a una serie de partidos impresionantes, con récords de asistencia que han ido cayendo uno tras otro. Es una tendencia alentadora y la Euro de Inglaterra será sin duda una ocasión brillante para demostrarlo.

El retraso de un año en la organización puede haber sido frustrante, pero prefiero ver las cosas desde un aspecto positivo. La Eurocopa femenina se ha convertido en el principal acontecimiento futbolístico del verano, en el centro de atención, se ha difundido ampliamente y ha atraído a nuevos aficionados al fútbol femenino.

- P: ¿Se ha acabado el debate sobre el calendario internacional y el Mundial bienal?

- R: Me gustó que la FIFA entendiera que era una mala idea. Incluso su presidente Gianni Infantino en el reciente congreso de Catar dijo que la propuesta del Mundial cada dos años no era suya. Así que al menos ahora sabemos que no saldrá adelante, lo cual es bueno. Una idea así perjudicaría a todo el mundo, especialmente a los jugadores, que habrían tenido que disputar un torneo cada año. También canibalizaría el fútbol femenino, por no hablar de las consecuencias devastadoras para otros deportes y eventos.

- P: ¿Cómo repercutirá el Mundial de Catar del próximo invierno en las competiciones europeas?

- R: Será un Mundial para recordar. La infraestructura futbolística del país anfitrión parece muy impresionante y el hecho de que se juegue en invierno lo hará único.

La UEFA ha hecho todo lo posible para mitigar el impacto de un Mundial de invierno en el descanso de los jugadores y en nuestras competiciones. Proporcionaremos a todas las selecciones nacionales el tiempo suficiente para prepararse. Nuestras competiciones masculinas terminarán la fase de grupos antes del 3 de noviembre y la fase final se disputará en junio en lugar de mayo.

- P: La CONMEBOL anunció la opción de que sus selecciones compitan en la Liga de Naciones a partir de 2024. ¿Es posible?

- R: No puedo hablar de los detalles, pero es una opción que hemos discutido. Las selecciones europeas y sudamericanas rara vez se encuentran fuera de la Copa del Mundo y a los equipos de ambos continentes les gustaría que esto cambiara en el futuro. Pero todavía no hemos llegado a compartirlo con el público, y también tenemos que discutirlo con la FIFA.

Debo decir que estoy encantado y orgulloso de que la UEFA y la CONMEBOL colaboren tan bien. Podemos hacer muchas cosas buenas con las competiciones juveniles y femeninas, la formación de entrenadores el arbitraje y mucho más. Quiero dar las gracias a Alejandro Domínguez por su enfoque y espero con interés nuestros futuros proyectos, empezando por la 'Finalísima'.

-P: ¿Qué opina de que una competición nacional se juegue en otro país, como el caso de la Supercopa de España en Arabia Saudí?

- R: El fútbol es el deporte más popular del planeta y no es raro que algunos clubes tengan más seguidores a nivel internacional que en su ciudad natal. Por lo tanto, si los clubes quieren comprometerse con ellos, si el calendario lo permite y los equipos y las federaciones están dispuestos a hacerlo, promover el fútbol fuera de las fronteras de su país no es necesariamente algo malo para un partido o dos. Pero, en principio, creo que las competiciones nacionales deberían jugarse en sus respectivos territorios.

- P: 2023 será un año electoral tanto para la FIFA como para la UEFA. ¿Se presentará a la reelección?

- R: No lo he anunciado oficialmente, pero puedo confirmar que estoy considerando presentarme a otro mandato. Quiero continuar con mi trabajo, ya que el fútbol todavía me emociona y me inspira de la misma manera que lo hacía cuando me convertí en presidente de UEFA.

Lamentablemente, en los últimos tres años, la UEFA se ha enfrentado a más crisis que en toda su historia, pero debemos sentirnos orgullosos de nuestra decisión de seguir siendo fieles al fútbol y a sus valores actuales, para protegerlos y apreciarlos. Nuestra familia del fútbol europeo nunca ha estado tan unida como lo está hoy y, con suerte, este impulso hará que el fútbol florezca en todo el continente. Se podía sentir esa energía en el Congreso de Viena.

- P: ¿Apoyará la UEFA a Gianni Infantino para que siga presidiendo la FIFA, como ha anunciado la Confederación Asiática?

- R: La UEFA no es miembro de la FIFA. Por lo tanto, ni nosotros ni ninguna otra confederación tiene derecho a voto en el Congreso de la FIFA. Ese derecho pertenece a nuestras federaciones. Y con todo lo que ha ocurrido en los dos últimos años, no hemos tenido tiempo de hablar de ello.

Olga Martín