Santos-Unión Calera, duelo decisivo en Brasil por un boleto para octavos

Sao Paulo, 17 may (EFE).- El Santos brasileño, dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos, recibirá este miércoles al Unión La Calera de Chile en busca de una victoria necesaria para asumir el liderazgo del grupo C de la Copa Sudamericana y seguir peleando por su pase a octavos.

El equipo chileno lidera el grupo con 8 puntos, uno más que el Santos, por lo que el encuentro de este miércoles, el penúltimo de la fase de grupos, es crucial para ambos equipos, ya que solo el primero avanza a la próxima ronda.

En caso de una victoria del Unión La Calera, el conjunto local quedaría sin opciones debido a que los chilenos le sacarán cuatro puntos de ventaja con tres por disputar.

El Santos juega con las estadísticas a su favor. El "Peixe" acumula cinco victorias en cinco partidos en Vila Belmiro bajo el comando de Bustos y nunca fue derrotado por equipos chilenos en casa.

Tras perder frente al Goiás el pasado domingo en el Campeonato Brasileño, en el que es quinto con 10 puntos, el equipo realiza este martes su único entrenamiento antes del encuentro frente a La Calera.

Bustos sigue intentando armar el sector ofensivo, ya que el delantero Angelo se recupera de una lesión en el muslo de la pierna derecha y es duda.

El técnico todavía no ha encontrado la pieza ideal para sustituir a Angelo, aunque toda apunta a que, en caso de que no se recupere a tiempo, pueda dar una nueva oportunidad a Ricardo Goulart, quien jugó contra el Coritiba por la Copa do Brasil (3-0).

El conjunto chileno, por su parte, pisará el campo con un nuevo técnico, el argentino Federico Vilar, quien debutó en la derrota el pasado fin de semana frente al Universidad Católica por la liga chilena (3-0).

Ambos equipos se enfrentan a las 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves) en el estadio Vila Belmiro de la ciudad de Santos, en el litoral de Sao Paulo, en la quinta jornada de la fase de grupos del Grupo C, que completan Universidad de Quito (4 puntos) y Banfield de Argentina (3), ambos eliminados.