Aitana Bonmatí: "Ahora estamos preparadas para ser las mejores de Europa"

Barcelona, 18 may (EFE).- La centrocampista del Barça Aitana Bonmatí consideró que ?ahora? su equipo está preparado para ser ?el mejor de Europa? antes de la final de la Liga de Campeones que le enfrentará el sábado al Olympique de Lyon en el Juventus Stadium de Turín.

?En 2019 (cuando el Barça perdió la final de la ?Champions? ante el Lyon por 4-1) no estábamos preparadas para ser las mejores de Europa y ahora sí lo estamos. Hemos hecho mucho trabajo físico para estar al nivel de las mejores?, insistió Aitana ante los medios de comunicación presentes en el ?Media Day? previo a la final, celebrado en el Estadi Johan Cruyff.

A pesar de tener la oportunidad de revalidar el título logrado el año pasado en Gotemburgo (Suecia), la jugadora de Sant Pere de Ribes es prudente: ?No me gusta hablar de cambios de ciclo, los equipos tienen épocas y no siempre están al 100%. Yo tengo el máximo respeto al Olympique de Lyon, que es el rey de Europa de los últimos 10 años?.

La espera hasta la final se le está haciendo pesada a Aitana. ?Los días se hacen largos cuando hay una cita tan importante. Pero no hay presión. Es una final y tenemos una responsabilidad, que es ganarla. Será un partido muy igualado y difícil, que nadie piense que está ganado?, advirtió.

De todas maneras, admitió que les gustaría que ?hubiese ?vendetta?? de la final del 2019. ?Pero no tenemos que centrarnos en ninguna revancha, sino en ganar el partido haciendo bien las cosas?, puntualizó.

Respecto a si el centro del campo -que en el Barça es clave con el trío formado por la Balón de Oro Alexia Putellas, Patri Guijarro y la misma Aitana- será importante en la final, opinó que ?el Lyon no tiene un sistema y un modelo de juego tan definido? como el del equipo azulgrana ?a la hora de gestionar la pelota, lo que hace que para ellas el centro del campo no sea tan importante?.

En la final del 2021 ante el Chelsea, Aitana marcó uno de los goles que dieron el triunfo al Barça por 0-4 y fue galardonada como MVP del partido, algo que no se ha marcado como un objetivo a repetir este sábado. ?No pienso en galardones individuales cuando no ha ni empezado el partido. Estas cosas vienen cuando tú fluyes?, explicó.

Miles de aficionados, que viajarán hasta Turín en una cuarentena de autobuses y tres aviones fletados por el Barça, acompañarán en el Juventus Stadium al equipo entrenado por Jonatan Giráldez en un desplazamiento que será histórico para la entidad catalana.

?Les damos las gracias por venir y hacer este esfuerzo. El factor público es muy importante, aunque siempre digo que cuando entras en el campo te olvidas de todo lo que hay en la gradería. Pero tener amigos, familiares y seguidores en la gradería te da muchas más fuerzas que cuando no están?, sentenció la centrocampista azulgrana.