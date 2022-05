Las artes de espionaje de Luis Rubiales: micros ocultos, grabaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, Fernando Sanz, infiltrado en LaLiga...

El presidente de la RFEF ha hecho lo imposible para mantenerse en el cargo según ha revelado en exclusiva El Confidencial

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tiene en su poder grabaciones privadas con miembros del Gobierno de la Nación que lidera Pedro Sánchez, las cuales han sido realizadas por él mismo. Estos documentos datan desde el año 2018, momento en el que Rubiales llegó al mando del ente futbolístico, hasta la actualidad y tratan conversaciones y charlas de reuniones con ministros y personas con responsabilidades en el actual Ejecutivo gubernamental, tal y como ha revelado en exclusiva El Confidencial.

Los temas de estos audios son muy variados, pero todos tienen en común el fuerte interés personal y laboral que posee sobre ellos Luis Rubiales. Algunos de los más importantes son la guerra por los horarios de LaLiga, la crisis abierta que mantiene con Javier Tebas, el conflicto para conseguir su reelección como presidente de la RFEF, su guerra con David Aganzo para controlar el sindicato de futbolistas AFE y el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Además, El Confidencial también añade que Rubiales tiene audios de grabaciones que podrían comprometer a Pedro Sánchez, puesto que son de temas de carácter sensible.

Según esta misma fuente, Luis Rubiales no usó su teléfono para grabar las conversaciones telefónicas sino que empleó la cámara de otro móvil para grabar la pantalla para que así se viese el nombre del protagonista a la vez que guardaba el audio. A lo que hay que añadir que en caso de darse en reuniones presenciales, el presidente de la RFEF usaría un bolígrafo con un sistema de grabación en su interior para recopilar toda la información deseada.

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) y secretaria de Estado para el Deporte entre enero de 2020 y marzo de 2021 y en la actualidad dirige la Casa Árabe, es una de las víctimas de Rubiales. Todo se remonta a junio de 2020 cuando el Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) tumbó la convocatoria de las elecciones en las que Rubiales pretendía ser reelegido, lo cual deterioró la relación entre ellos. "Está claro que aquí, o das miedo o das asco. Lo de hoy es un antes y un después. Y UEFA y FIFA no se van a quedar quietas", le dijo Rubiales a Lozano. Lozano trató de destensar el clima con estas palabras. "A mí, lo que me resulta imposible de creer, te lo digo de verdad, es que me resulta imposible de creer que cinco personas, cinco juristas, que sabemos que no están a sueldo...". lo que no convenció a Rubiales que se crispó más. "Creo que están todos de verdad vendidos. Esta es mi opinión... para mí no hay otra explicación. Y que este país es un puto desastre es la segunda explicación. Pero que va a haber consecuencias desgraciadamente... ya está. ¿Qué vamos a hacer? Yo, ya... Se han acabado los buenos actos, Irene".

No es lo único que ha hecho Luis Rubiales ya que también se ha descubierto que usó a Fernando Sanz para espiar a LaLiga.

Según desvela también El Confidencial, Rubiales utilizó a Fernando Sanz como garganta profunda dentro de LaLiga, para tener información directa de lo que se hacía allí, puesto que la institución que lidera Javier Tebas es uno de los principales enemigos de Luis Rubiales.

Los movimientos entre ambos estaban enfocados en situar a Fernando Morientes en la presidencia de la AFE, en lugar de David Aganzo, y en la búsqueda de la cesión de Javier Tebas como presidente de LaLiga por la problemática que surgió con el partido Deportivo - Fuenlabrada.

Sanz cuenta ya con más de siete años de trabajo en la entidad que preside Tebas, en la que además ocupaba el cargo de director de Relaciones Institucionales Internacionales y del proyecto de Embajadores y Leyendas. Actualmente, sigue manteniendo todos esos cargos, según recoge en su perfil de Twitter. En sus conversaciones con Rubiales, se aprecia una relación mantenida en el tiempo, con encuentros para comer o colaboración en otros asuntos, como el que les embarcó apenas unos meses antes en relación con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).