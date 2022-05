Eintracht - Rangers FC, las mejores imágenes de la final de la UEFA Europa League

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa del Sevilla FC, fue sede de un partido vibrante que se decidió en la tanda de penaltis

El Eintracht de Frankfurt se proclamó campeón de la UEFA Europa League después de vencer al Rangers FC de Glasgow en la decisiva y fatídica tanda de penaltis en la que un error de Aaron Ramsey condenó a los escoceses mientras que en los alemanes Rafael Santos Borré se convirtió en el héroe de la ya histórica noche, puesto que fue al autor del empate a uno y también anotó la pena máxima que dio el entorchado continental a un Eintracht que es premiado además con un billete para la próxima edición de la UEFA Champions League, donde además partirá como cabeza de serie.

Fue un partido muy igualado que llegó al descanso tras una primera parte que apenas tuvo ocasiones para romper la igualada. Fue en el segundo acto cuando se animó todo. Primero porque llegó el gol del Rangers FC, gracias a una serie de fallos en cadena que no perdonó Joe Aribo, que batió a Kevin Trapp en el mano a mano. Posteriormente fue porque el Eintracht ni mucho menos se hundió y siguió su plan ofensivo habitual que ya sufrieron entre otros, Real Betis y FC Barcelona, en esta competición. Tras un aviso serio de Hamada, fue Rafael Santos Borré el que no perdonó para igualar la contienda y mandarla al tiempo extra, donde la mejor ocasión quizás la tuvo el Rangers FC, pero Kevin Trapp se puso el traje de superhéroe para evitar un tanto escocés que ya se celebraba en la grada.

En los penaltis, el destino jugó sus cartas. Todo iba sin fallos hasta que le tocó al veterano y reconocido Aaron Ramsey que erró su disparo. El Eintracht no falló, no perdonó y se llevó un título a casa, el cual ha conseguido con la condición de invicto, ya que no ha caído derrotado en toda la competición.

ESTADIO Deportivo estuvo presente en la final de la UEFA Europa League, que tuvo lugar en la casa del Sevilla FC, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la cual dejó imágenes para el recuerdo. La intensidad del partido, la lucha y pelea de los jugadores, la celebración de los goles, las instrucciones de los entrenadores, el sufrimiento y diversión de los suplentes, los ánimos de las dos aficiones... muchas emociones en un partido muy largo y que finalizó más allá de las doce de la madrugada.

En esta galería puedes ver los mejores momentos de la final de la UEFA Europa League que disputaron Eintracht de Frankfurt y Rangers FC y que cayó del lado alemán en la tanda de penaltis.