El seleccionador uruguayo resalta la "seguridad" que le transmite Luis Suárez

Montevideo, 18 may (EFE).- El seleccionador uruguayo de fútbol, Diego Alonso, resaltó este miércoles la "seguridad" que le transmite "permanentemente" el delantero Luis Suárez, del que dijo no saber si se retira o no de la Celeste tras el Mundial de Catar 2022.

Alonso hizo estas afirmaciones en una rueda de prensa presencial, la primera en el Complejo Celeste -recinto deportivo situado a las afueras de Montevideo- desde el estallido de la pandemia en 2020.

En ella, además de repasar los encuentros de preparación que Uruguay disputará en junio en el camino hacia la cita catarí, Alonso analizó la actualidad de algunos de sus referentes, entre ellos Suárez, máximo goleador histórico de la Celeste.

"Las sensaciones que me transmite como entrenador son permanentemente de seguridad, de tener a una persona que el primer día que me senté a hablar con él, me dijo: 'Quiero jugar, pero si tengo que ser suplente voy a ser el hincha número 1'", indicó el técnico uruguayo.

Aunque Alonso comentó que "es un futbolista que ha marcado una época", no quiso hablar sobre su posible adiós del combinado nacional, aunque este se da por seguro, igual que el otros referentes celestes, como Diego Godín, Edinson Cavani, Fernando Muslera o Martín Cáceres.

"Yo no sé si se retira, no pienso que se va a retirar. ¿Por qué tengo que limitar a alguien a que deje de jugar? No se limitan ellos... no me corresponde", comentó el seleccionador, quien agregó que disfruta con él y que es alguien que "pone fácil" el trabajo a los técnicos, ya que su actitud "siempre es en beneficio de la selección".

El delantero del Atlético de Madrid no continuará en la entidad rojiblanca la próxima temporada, pero aún se desconoce cuál será su destino inmediato.

Consultado al respecto, igual que sobre el futuro de Cavani, quien tampoco seguirá en el Manchester United, Alonso dijo que no tiene "ninguna recomendación" para sus jugadores y que está "muy tranquilo con la decisión" que tomarán.

En cualquier caso, defendió su idea de que "hay jugadores que son de selección" y que, tengan o no continuidad en sus equipos respectivos, llegan a la Celeste y muestran siempre "el nivel adecuado".

Alonso fue nombrado seleccionador de Uruguay en diciembre pasado, después de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) cesase en noviembre, en plenas eliminatorias del Mundial de Catar 2022, al longevo Óscar Washington Tabárez tras casi 16 años al frente del banquillo celeste.