Sevilla y Betis, reconocidos por el popular videojuego FIFA

Dos futbolistas de cada equipo sevillano han sido seleccionados entre los quince mejores de la temporada de LaLiga

El famoso videojuego FIFA ha dado a conocer a los mejores futbolistas de la temporada en LaLiga, conocidos como TOTS (Team Of The Season), los cuales han sido seleccionados mediante una votación popular que se llevado a cabo a través de la página web de la empresa que desarrolla el juego. El buen hacer de Real Betis Balompié y Sevilla FC durante el curso futbolístico no han pasado desapercibidos para las personas que han participado, ya que dos jugadores de ambas escuadras han sido reconocidos entre los mejores quince de la competición. Un grupo exclusivo que, normalmente, tiene la aprobación de la audiencia más joven de LaLiga, ya que suele ser la más activa en esta clase de eventos.



Los premiados por parte del Sevilla Fútbol Club han sido Marcos Acuña y Jules Koundé. El lateral zurdo argentino ha sido el único futbolista de su demarcación en ser seleccionado, demostrando así su gran nivel y aceptación dentro de la audiencia del juego. Recientemente renovado para junio de 2025 con el Sevilla FC, Acuña es reconocido así como el mejor futbolista en su demarcación o, al menos, uno de los más destacados. Le acompaña en la relación de nombres su compañero Jules Koundé, que a pesar de que no ha estado tan brillante en este curso con en otros anteriores, cuenta con la aprobación de las personas que han votado. La continuidad de Koundé en el Sevilla FC está más en entredicho que nunca, dado que acaba contrato en 2024, no quiere renovar y el equipo sevillista lo ve como el futbolista ideal para lograr una gran cantidad de dinero que le sirva para equilibrar sus cuentas financieras. Ofertas e intereses no faltan por el defensor francés, siendo el Chelsea el que más lo ha deseado últimamente.



Por su parte, en el Real Betis Balompié los seleccionados han sido Sergio Canales y Nabil Fekir. El '10' y el '8' verdiblancos son de los favoritos de buena parte de los seguidores de LaLiga y han entrado en el equipo ideal, conocido como TOTS (Team Of The Season), de la competición. Ambos han sido claves para que el Real Betis ganara la Copa del Rey en esta campaña y también para obtener una nueva clasificación para la UEFA Europa League. Sin ellos, y sin su talento y calidad, no se entendería el crecimiento de un Betis que cotiza al alza.



La lista completa de jugadores es la siguiente:



Thibaut Courtois (Real Madrid)

Eder Militao (Real Madrid)

Jules Koundé (Sevilla FC)

Ronald Araújo (FC Barcelona)

David Alaba (Rea Madrid)

Marcos Acuña (Sevilla FC)

Pedri González (FC Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Íker Muniain (Athletic Club)

Sergio Canales (Real Betis)

Nabil Fekir (Real Betis)

Vinícius Junior (Real Madrid)

Joao Félix (Atlético de Madrd)

Raúl de Tomás (RCD Espanyol)

Karim Benzema (Real Madrid)