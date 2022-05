Artista argentina pinta un cuadro de Messi, se vuelve viral y la invitan a Catar

Buenos Aires, 20 may (EFE).- Claudia Pérez es una artista argentina que vive en un pueblo de 200 habitantes. Desde su habitación pintó un cuadro de Lionel Messi, le sacó una foto y la subió a Facebook. Esta se viralizó, llegó a Catar y como resultado fue invitada a exponer en el "Qatar International Art Festival".

Oriunda de Avellaneda, un pequeño pueblo de la céntrica provincia de Córdoba, Pérez también quiere llevar a Catar en octubre, a la tierra mundialista, un cuadro de Diego Maradona que pintó poco después de la muerte del astro.

UNA ARTISTA AUTODIDACTA

"Desde chica soy autodidacta. Me dedicaba al retrato en lápiz. Hubo un parate en mi vida, un tiempo de casada. Después de que me divorcie vuelvo a vivir a mi pueblo. De esto hace 12 años y ahí vuelvo a soñar con retomar la pintura que era lo mío, mi vida, mi pasión", relató Pérez en una entrevista con Efe.

"Empiezo a hacer un caballo que googleo la foto, de un árabe. Tampoco sabía si me iba a salir porque era mi primer cuadro al óleo. Tampoco había dinero para invertir y lo pinte a dedos", añadió.

Cuando iba por la mitad del cuadro, contactó por Facebook al dueño del caballo, que le preguntó el precio y le pidió tres.

"No lo podía creer, empecé a soñar a lo grande. Él me abre las puertas al mundo del caballo árabe y me da la posibilidad de viajar a los desiertos para pintar a sus caballos. Fue una cadena de criadores de caballos que se conocían. Me iban recomendando. Así estuve viajando siete u ocho años a los Emiratos y otros países pero siempre piloteándola y remándola mucho porque me pagaba el pasaje y tenía que alojarme en lugares carísimos", precisó.

"Yo he tenido exposiciones en Dubai, pero acá en mi pueblo no me conoce nadie, soy la simple paisanita de un campo", reveló.

Ese estilo de vida se detuvo, por completo, en 2020 con la pandemia.

MARADONA, MESSI Y LA INSPIRACIÓN

"Me quedé sin ahorros, sin nada. Ahí fue que muere Diego. Dije: 'No puede ser que no tenga un súper retrato de Diego, lo tengo que pintar'. Después del Diego obviamente no te puede faltar Messi con lo que significa a nivel mundial, para los argentinos y para mí", sostuvo Pérez.

"De esta foto me gusta mucho el contraste que hay de luces y sombras, me gusta la actitud, me dijo algo el gesto de acomodarse el brazalete. No sé qué, pero dije: 'Es esta'. Me gusta la actitud, hay algo que dice: 'Vamos, vamos, vamos. Con fe. Vamos a Catar'", dijo.

El cuadro le demandó a Pérez "unos 30 o 32 días" de trabajo.

"Fueron horas muy cansadoras, quizás fueron seis y algunos días doce y trece horas. Como pinto en mi habitación terminé hablando con Messí. Yo no daba más, eran las dos de la mañana, me acostaba, lo tenía enfrente y le decía: 'Messi, por favor dejame dormir, no doy más'". indicó.

LA OBRA SE VUELVE VIRAL

Pérez tenía pensado llamar a un fotógrafo para sacarle una buena foto a su nueva obra, pero fue "ansiosa" y la noche que la terminó le sacaron con un celular una foto rudimentaria, en la que "no se alcanzaba a ver detalles".

La subió a Facebook, sin expectativas.

"Al otro día me despierta el celu que sonaba desde las siete de la mañana. No entendía nada. Llamaban de radios de la Patagonia, de Salta. Era increíble para mí, era muchísimo", consideró.

"A los dos o tres días me llega la invitación del festival de arte que se llama QIAF, la sigla, en inglés, del 25 al 30 de octubre, para exponer. Se me paró el corazón, te juro. No lo podía creer", contó.

Pérez les dijo que, además del cuadro de Messi, quería llevar y exponer, cómo mínimo, también el de Maradona.

"Yo necesito al Diego. Argentina es Messi y Maradona, yo los necesito a los dos. Para ir a representar a Argentina necesito a los dos. Ellos me invitan pero yo me tengo que hacer cargo de mis gastos", indicó.

"La pintura es muy reciente, todavía estoy esperando que posiblemente Cultura, Secretaría de Deportes, Secretaría de Turismo? No estoy pretendiendo que me paguen absolutamente todo pero pienso que, no yo, pero si la pintura, después de ver la repercusión que ha tenido, yo creo que la pintura merece llegar a Catar y representarnos", dijo.

EL SUEÑO DE VER EL MUNDIAL

El "Qatar International Art Festival" termina el 30 de octubre, unos veinte días antes del comienzo del Mundial. Pérez no concibe la idea de estar en Catar días antes del inicio de la Copa del Mundo y tener que regresar sin poder ver a Messi y la selección.

"Quedo unos 20 días ahí en el aire que no sé que voy a hacer. Imaginate llegar y tener que volver, estando ahí del Mundial y no estar en un partido. Yo me muero. Estoy cruzando los dedos y esperando que algo se de por ese lado", concluyó.

"No soy egresada de tal lado ni cuento con los recursos ni tengo el apoyo ni el contacto político de nadie. La vengo remando sola y golpeando puertas. Voy detrás de ese sueño", concluyó.