Así se forja un campeón del FIFA

Madrid, 20 may (EFE).- 120.000 euros ganó ?Zidane 10? por coronarse doble campeón de España y 9 horas diarias de entrenamientos es lo que le ha costado. Kolderiu arrasó con 2.500 ejemplares vendidos en el estreno de su manual. Ambos desglosan para EFE el panorama competitivo.

El canario Kilian ?Zidane 10? Pita no tiene rival. Se erigió campeón de la eLaLiga Santander con el Alavés y se embolsó 100.000 euros por ello. Ya alzó la eLaLiga Santander Cup esta misma temporada y ganó 20.000.

?Aún se me hace un poco raro, estoy que no me lo creo aún?, asegura Pita a EFE. Se impuso en la final al RC Celta en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, ante 8.000 espectadores. En Twitch se registraron 300.000 usuarios únicos durante todo el fin de semana.

?Te pones un poco nervioso, es cierto que nunca perdí la confianza a pesar de que empecé la eliminatoria abajo?, aseguró para luego añadir: ?Es por lo que tú peleas. Para competir y poder vivir estos momentos, no es lo mismo jugar desde casa, no te motiva igual?.

Los campeones no surgen de la nada, hay muchas horas de travesía hasta la cima. La disciplina, una de las claves. ?Me levanto a las 9:00 de la mañana, desayuno y empiezo a entrenar hasta las 14:00. Tras comer vuelvo a entrenar hasta las 18:30 o 19:00?, confiesa.

Se marcha al gimnasio para ?evadirse? y continúa: ?Si he tenido buenas sensaciones solamente miro los entrenamientos para analizarlos. Si he tenido malas sensaciones, además de mirar los entrenamientos, juego otros partidos?.

HAMBRE Y TRABAJO

Los ingredientes para ser campeón de FIFA son dos: ?hambre? y ?trabajo?. ?Cualquiera que empiece si se lo curra de verdad y le pone entusiasmo puede llegar a lograr cosas, no hay que perder la confianza en ti mismo?, apostilló.

Bien sabe también el catalán Carles ?Kolderiu? Santaló lo que necesita un jugador de FIFA para convertirse en campeón. Se clasificó para el Mundial de 2018 y ahora crea contenido didáctico sobre el videojuego. Su libro ?Alcanza el máximo nivel en FIFA con Kolderiu? vendió 2500 ejemplares en solo 11 días.

?Cuando estaba en el proceso creativo tenía mis dudas porque el público FIFA, desde fuera, no es el más lector de la historia? aseguró a EFE, pero su manual para convertirse en jugador experto causa furor: ?Está siendo una bomba?.

El también guardameta del Dux Internacional de Madrid de 1ª RFEF hizo su propio camino.

Comenzó siendo ?un jugador casual con buen nivel de juego? y ahora se centra solo en crear contenido: ?Yo cuando competía me di cuenta de por donde iban los tiros del competitivo y me intenté alejar, dije, eso no está hecho para mi?.

La presión a la que se está sometido un jugador de FIFA profesional ?es algo que la gente ni se imagina?. El ritmo es elevadísimo en todos los aspectos: ?Es de todo menos jugar al FIFA, me parece lo más estresante?.

Ahora comparte sus conocimientos a través de las redes sociales. 1,8 millones de seguidores en Youtube y otros 702.373 en Twitch aprenden de su forma de jugar. Comenzó dando ?sus consejos?, consejos que el jugador ocasional de FIFA puede aplicar ?fácilmente?.

Entrar al mundo de la competición es algo que ?tiene que surgir solo? para Kolderiu. ?La gente que dice quiero ser ?pro player? está bien, pero creo que te lo tienes que encontrar en el sentido de estar jugando de forma casual y te das cuenta de que estás a un nivel alto?. EFE

