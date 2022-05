Ainhoa Tirapu no optará a la presidencia de la Liga femenina

Ainhoa Tirapu, que encabezaba junto a Dolores Martelli la candidatura de 'Unidas por el fútbol' para dirigir la Liga profesional femenina, se retira de la carrera electoral tras no lograr los avales suficientes.

La candidatura encabezada por Tirapu y Martelli no ha conseguido el respaldo necesario de, al menos, cuatro clubes para continuar optando a la dirección del fútbol femenino.

?El fútbol me enseñó tanto a ganar como a perder y sobre todo me enseñó a aprender de las derrotas. Se acaba un camino apasionante en el que hemos puesto todo de nuestra parte, pero el resultado no ha sido el que esperábamos", comentó Tirapu en declaraciones remitidas.