Banfield, el último escollo del Santos para meterse en octavos

Sao Paulo, 23 may (EFE).- El Santos brasileño está obligado a ganar este martes a un eliminado Banfield argentino para no pasar sofocos y clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque no podrá contar con el delantero Leo Baptistao.

El equipo que dirige el técnico argentino Fabián Bustos lidera el Grupo C con 10 puntos, sólo dos por encima de Unión La Calera, de Chile, que tendrá que derrotar a un Universidad de Quito sin opciones y esperar un tropiezo de los paulistas para clasificar.

Sólo el primer colocado de cada grupo pasa a octavos en la Sudamericana.

Si el Santos firma las tablas y suma los mismos once puntos que La Calera al final de la jornada, se clasificará el que tenga mejor diferencia de goles y, en caso de que ambos acaben con un saldo idéntico, se analizarán apenas los goles marcados.

El conjunto albinegro, todo un tricampeón de la Copa Libertadores, confía en la fortaleza de Vila Belmiro para pasar por encima del Banfield, que no se juega nada.

Desde la llegada de Bustos el pasado mes de marzo, no ha perdido un punto en Vila Belmiro, con un balance de siete victorias en siete partidos.

El sábado empató sin goles como local ante el Ceará en la séptima jornada del Campeonato Brasileño, pero jugó en el Arena Barueri.

Con la mente puesta ya en la Sudamericana, Bustos tendrá que reconfigurar el frente del ataque, pues Baptistao, viejo conocido del fútbol español, será baja después de ser expulsado la pasada jornada en el polémico encuentro contra La Calera.

Ese partido, que se resolvió con un tanto de Lucas Barbosa en el último minuto y en el que hubo una pelea generalizada entre los dos equipos, permitió al Santos asumir el liderato de grupo y afrontar la última jornada dependiendo de sí mismo para pasar de ronda.

Ante el Banfield, Bustos podría dar continuidad a las rotaciones, como ya hizo contra los chilenos, o apostar por el once gala que jugó el pasado fin de semana en la Liga brasileña.

Por su parte, El Taladro viaja a Brasil con el único aliciente de eliminar a un equipo histórico como el Santos.

Su paso por la Sudamericana ha sido malo, con apenas una victoria en su casillero y tres derrotas más el empate que consiguió la anterior fecha contra Universidad de Quito y que confirmó su eliminación.

En Argentina tampoco le ha ido muy bien. Sin posibilidades de luchar por el título nacional, su última victoria fue el pasado 23 de abril contra Talleres (3-1).

El decisivo partido en Vila Belmiro se jugará a las 19.15 hora local (22.15 GMT), con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Raúl López Cruz y Víctor Ráez.