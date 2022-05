Luis Enrique sale en defensa de Rubiales

Las Rozas (Madrid), 23 may (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, salió en defensa del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, resaltó la "transparencia" con la que trabaja, dejando claro que nunca nadie ha interferido en sus decisiones deportivas, y calificó como "espectacular" su labor.

Convencido de que a la selección no le afectará "en nada" la situación que vive Luis Rubiales, por los "presuntos comportamientos irregulares" publicados que han provocado que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, le haya pedido que ofrezca a la opinión pública los datos de que disponga "para mitigar la inquietud", Luis Enrique defendió la gestión del presidente de la RFEF.

"En primer lugar es imposible vivir alejado del apaleamiento público que se le hace al presidente. Le muestro mi confianza y la de toda la gente que formamos el staff de la selección española", inició.

"Trabajo aquí, conozco al presidente y su forma de actuar, también como asambleísta que soy, puedo asegurar que la Federación tiene los máximos estándares de transparencia. Es un hecho irrefutable y con una gestión espectacular. Desde ahí, hay intereses que se me escapan y es un apaleamiento público tan exagerado que no tiene ningún sentido", añadió.

Luis Enrique fue preguntado por la conversación privada entre Gerard Piqué y Rubiales, con las opciones del central del Barcelona, campeón del mundo y dos veces de Europa con España, de regresar. El seleccionador fue rotundo al afirmar que nunca nadie de la Federación se ha metido en una decisión suya, ni ha tenido ninguna 'recomendación'.

"Si algo he sentido desde que soy seleccionador es respeto por mi profesión. El señor Luis Rubiales, porque no puede haber mucha intimidad, y el director deportivo Molina, han sido futbolistas y saben claramente hasta dónde tiene que llegar su competencia. Me siento respaldado. Es evidente que soy yo el que toma las decisiones deportivas, como jamás me metería en las decisiones que tiene que tomar el presidente. No pienso entrar en nada más de este tema escabroso y feo", dijo.

"¿Piqué es español? ¿Quiere venir a la selección? Es español y juega al máximo nivel, yo soy todo oídos", añadió cerrando el tema y dejando abierta la puerta para el regreso de Piqué como a cualquier internacional que tuvo protagonismo en el pasado. "De la misma manera que ahora vuelve Thiago, la puerta está abierta para cualquier jugador".