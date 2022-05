Mourinho: "Esta final es historia, tenemos que hacer lo posible para ganar"

Roma, 24 may (EFE).- El entrenador del Roma, José Mourinho, declaró este martes que la final de Liga Conferencia que su equipo disputará ante el Feyenoord neerlandés es ya "historia" y que tienen que "hacer todo lo posible para ganarla".

"El partido del viernes de Serie A contra el Torino fue una final, pero no es historia: la de mañana ya es historia, porque hemos llegado hasta aquí. Ahora terminaremos de escribir la historia, una final que hay que hacer todo para ganarla", dijo en la rueda de prensa previa de la final que se jugará en Tirana (Albania).

Es la primera final de la 'Loba' en 31 años, que tiene este miércoles la oportunidad de levantar un trofeo europeo después de aquella Copa de Ferias en 1961, hace ya 83 años.

"Llegamos al final de esta temporada con dos finales por disputar en cuatro días: el partido contra el Torino nos garantizaba el acceso a la Liga Europa, conseguimos el objetivo y era la mejor manera de pensar sólo en el Feyenoord", explicó el técnico portugués.

Mourinho puede convertirse en el primer entrenador en levantar la Liga Conferencia. Ya es el primero en alcanzar las finales de las tres competiciones europeas pero, según él mismo, la experiencia no le ayuda.

"Es una final, hasta mañana no habrá nada más en mi mente. Es mi forma de ser y de hacer las cosas. Pensé que la experiencia ayudaría, pero no es así. Mi forma de ser es la misma que cuando jugué la primera final. Estoy concentrado o quizás es mi forma de preparar el partido. ¿Superstición? No tengo, odio las supersticiones. Me han preguntado con qué camiseta jugamos, si con la de este año o con la nueva, y he dicho que no quiero saberlo, que para mí es lo mismo", comentó.

La única duda en el once reside en el armenio Henrik Mkhitaryan, uno de los fijos para Mourinho, aunque, según explicó en rueda de prensa, apunta a que jugará: "Hoy ha entrenado de nuevo con el grupo por primera vez, confío en él, conoce su cuerpo y sabe interpretar bien los síntomas. Al final del entrenamiento me dijo que estaba disponible".

"Hay afición por el Roma en Albania. Si ganamos hay un albanés, Kumbulla, que saldrá campeón. El estadio es muy bonito, lástima que no pueda contener la alegría de todos los aficionados. El apoyo de los 'tifosi', incluso desde el Olímpico de Roma, sólo puede hacernos bien", sentenció el técnico 'giallorossi' en la rueda de prensa.