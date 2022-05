Carlos Vela: "La imagen que dimos ante el Galaxy no es la correcta"

Los Ángeles (EE.UU.), 26 may (EFE).- Carlos Vela, que se lesionó este miércoles en el cuádriceps y tuvo que abandonar el campo en la primera mitad, aseguró que el LAFC no estuvo a la altura del partido en el que cayeron ante el LA Galaxy por 3-1 en los octavos de final de la Copa 'US Open'.

"La imagen que dimos hoy no es la correcta", afirmó el delantero mexicano a los medios tras el partido.

"No es lo que queremos mostrar como equipo y como club. Hablaremos, cambiaremos cosas y seguiremos adelante con la única meta de enfocarnos en la MLS", añadió.

Conocido popularmente como "El tráfico", el derbi angelino vivió esta noche una nueva entrega con el duelo entre Vela y su compatriota Javier 'Chicharito' Hernández como plato fuerte.

Sin embargo, este enfrentamiento entre delanteros mexicanos fue abruptamente interrumpido cuando Vela pidió el cambio en el minuto 20.

"Al dar un pase sentí una molestia en el cuádriceps. Obviamente, no te puedo decir qué tan bueno o malo es porque tenemos que hacer unas pruebas. Pero trabajaré lo más duro posible para seguir disponible para el equipo y mis compañeros", explicó.

Vela admitió que están "decepcionados" y que fue "una gran derrota" para el LAFC, dijo que no jugaron unidos y primando el colectivo sobre lo individual, y lamentó que estén ya fuera de la Copa, un torneo que requiere "menos partidos para conseguir un trofeo" al disputarse las eliminatorias a encuentro único.

"Pero en este caso ya perdimos la oportunidad. Solitos nos llevamos a un camino de tener que luchar solo por la liga y hay que prepararnos aún más si queremos realmente ganar algo", afirmó.

"Creo que ellos realmente buscaron más la victoria que nosotros (...). Lucharon más, trabajaron mejor el partido y merecieron ganar. Por eso te digo que estamos decepcionados como equipo por la manera que jugamos y la manera en que perdimos. Es algo que no queremos que siga así", agregó.