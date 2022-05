'Chicharito' marca un gol, Vela se lesiona y el Galaxy elimina al LAFC

Los Ángeles (EE.UU.), 25 may (EFE).- Con un tanto de Javier 'Chicharito' Hernández, el LA Galaxy derrotó este miércoles 3-1 en los octavos de final de la Copa 'US Open' al LAFC, que además de ser eliminado de forma contundente por su gran rival angelino vio además cómo Carlos Vela se marchaba lesionado en la primera mitad.

Conocido popularmente como "El tráfico", esta nueva edición del derbi de Los Ángeles suponía un nuevo enfrentamiento entre Chicharito y Vela desde que en abril el Galaxy ganara 3-2 al LAFC en un emocionante partido de la temporada regular de la MLS.

Sin embargo, el duelo de delanteros mexicanos en la Copa duró muy poco ya que Vela pidió el cambio por lesión en el minuto 20.

El LAFC, líder del Oeste en la MLS, tuvo una primera parte muy desafortunada esta noche puesto que también perdió por problemas físicos al ecuatoriano Diego Palacios.

Con todo ello, las ocasiones más claras en la primera mitad fueron para el Galaxy (quinto del Oeste en la MLS) por medio de un buen disparo del español Víctor Vázquez y también con un "pase de la muerte" que Chicharito no acertó a rematar.

En la reanudación, el partido se rompió por completo y en el ida y vuelta salieron vencedores los Galaxy, que en el minuto 51 y el 57 dejaron el partido resuelto con dos excelentes contraataques culminados por Kévin Cabral y Chicharito.

El mexicano acabó así su sequía ya que no veía puerta desde el 9 de abril; es decir, siete jornadas de la MLS y un cruce de la Copa sin marcar.

Sin rastro de reacción en el LAFC, el Galaxy sentenció en el 81 con un gol de Dejan Joveljic a pase de Raheem Edwards y a los visitantes ya solo les quedó tiempo para el tanto del honor, que lo firmó Ryan Hollingshead de cabeza.

El partido fue tenso y hubo varias broncas durante los jugadores de ambos equipos, que también al terminar el encuentro se quedaron en el campo discutiendo unos minutos antes de irse al vestuario.

EL INTER MIAMI DICE ADIÓS

En el otro partido destacado de estos octavos de final, el Orlando City se impuso al Inter Miami de Gonzalo Higuaín en un choque entre equipos de Florida (EE.UU.) que se decidió en los penaltis (1-1, 4-2 en la tanda de penales).

Orlando tuvo las ocasiones más claras en los 90 minutos reglamentarios pero el partido se fue a la prórroga sin goles.

El Inter Miami golpeó primero en el tiempo extra con un fuerte disparo del brasileño Jean Mota en el 94, pero solo tres minutos después el conjunto local igualó el marcador con un gol del uruguayo Facundo Torres tras una gran jugada personal.

Ya desde los nueve metros, el ecuatoriano Leonardo Campana, que había sustituido en el segundo tiempo a Higuaín, empezó para el Inter Miami con un penalti a lo 'Panenka', pero su equipo fue finalmente derrotado debido a los fallos de DeAndre Yedlin y Bryce Duke.

Por otro lado, dos equipos de la MLS fueron eliminados en octavos por conjuntos de categorías inferiores: el Minnesota United perdió 1-2 ante el Union Omaha mientras que los San Jose Earthquakes cayeron 2-0 frente al Sacramento Republic, que contó con un gol del mexicano Rodrigo López.

En el resto de encuentros, el Nashville remontó 1-2 al Louisville City; el New York City ganó 1-0 en la prórroga al New England Revolution con un tanto del uruguayo Santiago Rodríguez; los New York Red Bulls eliminaron 3-1 al Charlotte, en los que metió un gol el mexicano Daniel Ríos; y el Sporting Kansas City venció 2-1 al Houston Dynamo.

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL:

New York Red Bulls - New York City

Orlando City - Nashville

Sporting Kansas City - Omaha Union

LA Galaxy - Sacramento Republic.