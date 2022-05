Christiansen dice que para seguir dirigiendo a Panamá "solo falta una firma"

Ciudad de Panamá, 26 may (EFE).- Aún dolido por haber quedado con Panamá al margen de Catar 2022, el entrenador hispano-danés Thomas Christiansen se declaró este jueves dispuesto a firmar la extensión de su contrato como seleccionador porque quiere ayudar a mejorar el fútbol del país y clasificarlo a un Mundial.

"Yo no me quiero ir en esta situación. Yo me quiero ir metiendo a la selección al Mundial, logrando los objetivos, dejando un legado e ir mejorando el fútbol panameño", declaró durante una conferencia de prensa.

Entre risas, el exfutbolista de 49 años manifestó que para seguir en el banquillo de Panamá "solo falta una firma".

Chritiansen también se refirió al partido de la Liga de Naciones de la Concacaf que la Roja jugará el 2 de junio frente a la selección de Costa Rica en el estadio Rommel Fernández.

"No habrá mucha diferencia de la Costa Rica que vimos en la eliminatoria. Ellos no vendrán a regalar nada, ni nosotros tampoco, aunque vamos un poco dolidos porque ese puesto que ellos se han llevado era de nosotros", dijo al aludir a la cuarta plaza del octogonal final de la Concacaf que dio a los ticos el derecho a jugar una repesca para Catar.

Panamá terminó esas eliminatorias del Mundial en el quinto puesto.

Dijo que el partido "servirá para que los jugadores salgan motivados".

Añadió que sus pupilos quieren conquistar la Liga de Naciones, y Costa Rica es el primer escollo que deben superar.

"Hay un objetivo claro de cara a este torneo y es meterse en la semifinal, y pensar en ganarlo", apostilló.

Aseguró que con el mismo interés afrontarán los partidos con Martinica, el 9 de junio en casa, y día 12 a domicilio.

"Siempre he dicho que hay que respetar a los rivales", dijo.

Anunció que para los próximos juegos introducirá algunas nuevas incorporaciones, en su mayoría jugadores sub'21, que se preparan para jugar el torneo Maurice Revello, en Francia.