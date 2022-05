El argentino Fernando Ortíz se gana la permanencia como entrenador de América

Ciudad de México, 27 may (EFE).- Llevar al América, el equipo más ganador de México con 13 títulos de Liga, a las semifinales del torneo Clausura 2022 le permitió al argentino Fernando Ortíz dejar de ser entrenador interino y convertirse desde este viernes en el técnico permanente de las Águilas.

"El Club América informa que Fernando Ortíz y su cuerpo técnico han sido ratificados de manera definitiva como responsables del primer equipo varonil", anunciaron las Águilas en una nota de prensa.

Ortíz, extécnico del conjunto sub'20 del América, llegó al banquillo de las Águilas el pasado 3 de marzo al ser nombrado el estratega interino en sustitución de su compatriota Santiago Solari, quien dejó al cuadro con sede en Ciudad de México en el último lugar de la tabla del Clausura.

Fernando Ortíz, quien jugó para el América en su etapa como futbolista, sacó al equipo mexicano del último puesto y lo llevó a terminar como el cuarto mejor de la fase regular del torneo al ligar ocho partidos sin perder, seis de ellos triunfos, un lugar que le permitió librar la repesca y avanzar directo a los cuartos de final.

En el tiempo en que el antiguo defensa estuvo al frente de las Águilas, el estratega sudamericano sufrió la muerte de su madre y en vez de viajar a Argentina a acudir al funeral permaneció con el grupo americanista, acción que los futbolistas aseguraron provocó que la plantilla se uniera y lo respaldara.

"A veces es inevitable no quebrarme y me lo prometí, pero es inevitable. He encontrado apoyo en mis jugadores y personas que me rodean. Perder a una madre duele mucho, pero estoy feliz que desde arriba ella está contenta al ver que hago lo que me hace feliz", dijo el exjugador de 44 años al recordar a su mamá.

A pesar de la eliminación en las semifinales del Clausura ante los Tuzos del Pachuca, recuperar a un grupo que parecía sin esperanzas de competir tras la partida de Solari fue el mérito principal que mantiene al 'Tano' Ortíz en las Águilas.

"Tanto la directiva como el cuerpo técnico ya trabajan en la planeación de cara al torneo Apertura 2022, evaluando refuerzos y bajas", añadió el América en el comunicado de Ortíz.