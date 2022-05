Los Rolling, la guinda del Wanda: los eventos ya son un 15% de sus ingresos

Madrid, 27 may (EFE).- Los Rolling Stones ya ensayan en el Wanda Metropolitano. El estadio del Atlético de Madrid marca el inicio de su gira europea 'Sixty', el punto fuerte de un verano lleno de actividad en el coliseo rojiblanco, por donde pasarán Alejandro Sanz o Vetusta Morla. En una temporada, más de 100 actos entre espectáculos, convenciones e incluso graduaciones universitarias. El 15% de los ingresos del estadio ya son extrafutbolísticos, detalla a EFE el director de Explotación del Atlético, Fernando Fariza.

"De todos los ingresos que genera el estadio, incluyendo fútbol y no fútbol, los conciertos y los eventos ya suponen un 15%... En el Calderón había conciertos pero no eventos. Dentro del crecimiento que hemos tenido en los últimos años, una parte importante es esto, es una línea de ingresos fuerte que antes no existía", explica el ejecutivo del conjunto rojiblanco a EFE.

El abanico es inmenso: desde el partido de rugby entre la selección española y los 'Classic All Blacks' neozelandeses, eventos corporativos cada semana -en algunos momentos, hasta cuatro actos empresariales diferentes han coincidido de forma simultánea, gracias a los diferentes espacios que tiene el coliseo-, los conciertos de este verano o hasta graduaciones universitarias, como la de la Universidad Politécnica que se produjo la semana pasada, con más de 40.000 personas durante dos días.

Eso durante una temporada "muy atípica", aún con restricciones de la pandemia -durante la cual el estadio sirvió de punto de vacunación- e incertidumbre en las empresas, que todavía no han recuperado el ritmo de sus eventos corporativos. En una campaña normal, el Wanda Metropolitano acogía entre 250 y 300 actos no futbolísticos al año. Calculan en el club rojiblanco que entre todas esas actividades, 1,5 millones de personas pueden acudir al estadio al año. Incluyendo los partidos del Atlético, son 3 millones de personas.

90 TRÁILERS PARA LOS ROLLING STONES

La misma noche en la que acabó el duelo de rugby entre la selección española y los 'Classic All Blacks' comenzó el montaje del escenario para los Rolling Stones. Una superproducción. Seis días de montaje con 90 tráilers metiendo materiales, 15 camerinos, 2.500 metros cuadrados de oficinas de producción instaladas en el interior del estadio, donde habitualmente se sitúa la zona mixta.

En los grandes montajes luce más el estadio del Atlético, porque durante su construcción se tomaron varias decisiones para mejorar sus capacidades operativas: se dejaron dos grandes bocanas para que pudieran entrar tráilers al césped y almacenes accesibles con toros mecánicos. "El esqueleto del estadio es fantástico, se diseñó para ser un recinto multiusos", subraya Fariza.

Desde los grandes espacios, a los pequeños detalles: 45.000 pequeñas luces sirven de balizas en todos los escalones para cumplir las condiciones de seguridad en condiciones de oscuridad como las que se producen en los conciertos. Elementos que facilitan el montaje a cualquier operador de grandes espectáculos. Durante estos días hay casi 700 personas del evento, y en el día del concierto puede haber otras 1.000.

Unos 53.000 espectadores acudirán a ver a Jagger y los suyos el miércoles. Algunos lo harán también desde el césped, que se ha recortado al máximo para dejar "casi una pradera" durante el verano de conciertos. Luego se cambiará el verde para el inicio de la próxima temporada futbolística.

Por eso, en ese periodo, el Atlético trata de añadir el máximo de actividades posibles. A los Rolling Stones le seguirá Alejandro Sanz, el festival infantil 'Tu primer festival', el grupo madrileño Vetusta Morla o el trigésimo aniversario de Cadena 100.

Y no solo se trata de este fin de semana. Las grandes giras internacionales se cierran con mucha antelación. "Estamos cerrando conciertos del año 2023 y 2024", asegura Fariza. En sus previsiones están cerrar una decena de conciertos internacionales y nacionales para el próximo verano. La reactivación de las giras internacionales tendrá su parte ahí. En el Wanda Metropolitano esperan el regreso de Aerosmith, que canceló su gira de este año.

DERBI MADRILEÑO POR LOS EVENTOS

La reforma del Santiago Bernabéu augura un competidor de nivel para el coliseo rojiblanco, pero desde la entidad rojiblanca no sienten preocupación. Consideran que Madrid tiene actividad de sobra, que falta recintos de gran tamaño. Solo Ifema o el WiZink Center pueden acoger acontecimientos de un tamaño similar.

"En la ciudad de Madrid hay tantos eventos que hay necesidad de recintos", señala Fariza, que subraya las ventajas de su estadio: 4.000 plazas de párking, espacio para aparcar tráilers en su aparcamiento para autobuses, con capacidad para 150. "Tenemos nuestras ventajas competitivas", subraya el responsable de la explotación del Wanda Metropolitano, donde la música sonará con fuerza este verano.

Miguel Ángel Moreno