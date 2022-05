La venezolana Deyna Castellanos no seguirá en el Atlético

La venezolana Deyna Castellanos no seguirá en el Atlético

Madrid, 27 may (EFE).- La delantera venezolana Deyna Castellanos no continuará en el Atlético de Madrid, después de dos temporadas y media defendiendo la camiseta rojiblanca, ya que no ha aceptado la propuesta de renovación ofrecida por el club madrileño.

Castellanos "afrontará nuevos retos futbolísticos tras rechazar la propuesta de renovación ofrecida por el club", comunicó el club español a través de su página web, en un texto en el que agredeció "su dedicación y esfuerzo por esta camiseta" y deseó a la jugadora "mucha suerte en su nuevo reto profesional".

La internacional venezolana llegó al Atlético en enero de 2020 procedente de la Universidad de Florida (Estados Unidos), y desde entonces ha disputado 71 partidos y anotado 26 tantos en toda su carrera como rojiblanca.

La jugadora reaccionó con un mensaje de agradecimiento a través de su perfil oficial en Twitter. "Gracias Atlético por confiar en mí y ser mi primera casa, a mis compañeras por hacerme crecer todos los días y por sacarme una sonrisa siempre. Gracias infinitas a la afición por alentarnos en todo momento, siempre los recordaré con mucho cariño. Aupa Atleti", publicó.

El club rojiblanco también ha anunciado la salida de la guardameta sueca Hedvig Lindahl, que acaba contrato después de dos temporadas en el equipo, y de la defensora francesa Aïssatou Tounkara, quien también acaba su vínculo después de cuatro campañas y 109 partidos oficiales.

Estas tres salidas forman parte de la profunda renovación que ha acometido el conjunto rojiblanco este verano, ya que hace una semana se confirmó la salida de las tres capitanas del equipo: las centrocampistas Amanda Sampedro y Silvia Meseguer, y la defensora Laia Alexandri.