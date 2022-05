El LAFC cura sus heridas con una victoria sin Carlos Vela ante el San José

Los Ángeles (EE.UU.), 28 may (EFE).- Tras su eliminación del miércoles en octavos de la Copa 'US Open' ante su rival angelino del LA Galaxy (3-1), el LAFC recuperó este sábado la sonrisa con una victoria en la MLS por 3-2 ante el San José Earthquakes en un partido en el que no jugó Carlos Vela.

El mexicano, que abandonó el encuentro de Copa en el minuto 20 por una lesión en el cuádriceps, no disputó este partido de la MLS entre equipos californianos tal y como avisó en la previa el entrenador Steve Cherundolo, quien aseguró, no obstante, que el delantero no tiene "nada serio".

La derrota en Copa, su segunda consecutiva frente al Galaxy tras el 3-2 de abril en la MLS, provocó esta tarde la protesta de los aficionados del fondo norte (The 3252), que habitualmente son los grandes animadores del LAFC pero que, como queja por lo sucedido el miércoles, se quedaron callados y no desplegaron sus banderas durante los primeros 12 minutos del partido.

Al margen de eso, el LAFC, que cambió su 4-3-3 habitual por un 3-5-2, comenzó de maravilla el encuentro ante el San José ya que tomó ventaja en el minuto 8 cuando el colombiano Cristian Arango transformó un penalti cometido sobre Ryan Hollingshead.

Fue el propio Hollingshead el que colocó el 2-0 solo cinco minutos después con un buen disparo desde dentro del área.

Sin embargo, el conjunto visitante acortó distancias en el 17: el uruguayo Francisco 'Pancho' Ginella perdió un balón cerca del área local y los Earthquakes lo aprovecharon con una precisa combinación que acabó rematando Jeremy Ebobisse.

El delantero del San José pudo haber empatado el partido en el 24 pero falló inexplicablemente y a puerta vacía cuando solo tenía que empujar el balón a la red.

No le duró mucho la tristeza a Ebobisse, que en el 31 se presentó totalmente solo en el área a la salida de un córner e igualó el marcador en otro grave error defensivo del LAFC.

En la reanudación, y sin tiempo para que el San José se asentara en el campo, el LAFC volvió a adelantarse con un tanto en el 47 del uruguayo Brian Rodríguez al cazar en el segundo palo un mal rechace de la defensa visitante.

Cade Cowell para el San José y Brian Rodríguez y Kwadwo Opoku por el LAFC tuvieron ocasiones muy claras en la segunda mitad pero el marcador ya no se movió.

Con este triunfo, el LAFC sigue como líder de la Conferencia Oeste con 29 puntos y le saca 5 puntos a un Austin que el domingo jugará en el campo del Galaxy.