La Asamblea de la RFEF aprueba los estatutos de la liga femenina

Las Rozas (Madrid), 30 may (EFE).- La Asamblea General de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado por unanimidad una modificación de los estatutos por la que se aprueban los de la Liga Femenina.

Andreu Camps, secretario general de la RFEF, explicó que "al aparecer en escena esa nueva estructura, la liga femenina debe incorporarse dentro de los estatutos igual que la masculina", y recordó que sobre esta cuestión ha habido también desinformaciones.

Advirtió que "en el ámbito del deporte existen dos ordenamientos jurídicos, uno el que emana del Estado, las leyes y normas reglamentarias. Por lo tanto, esas normas son válidas, totalmente obligatorias y la RFEF, como no puede ser de otra manera, está obligada y respeta las normas que están dictadas por el Estado, la Ley del Deporte y el Real Decreto de las Federaciones, y para el reconocimiento de una Liga profesional o competición profesional, y cuáles son las derivadas en cuanto a constitución, se debe respetar la ley".

"Pero exactamente igual, estamos en una estructura piramidal, que ha reconocido el Estado, que ha dicho al Tribunal Europeo de Justicia que hay un sistema piramidal, y significa que se deben respetar las normas de esa pirámide. Es necesario", apuntó Camps, quien recordó que la RFEF por tanto es la que debe velar y representar todo lo relacionado con la organización del fútbol.

El secretario general expuso los artículos de los estatutos de la FIFA y de la UEFA sobre las ligas y agrupaciones de clubes, así como los de la RFEF, por lo que aseguró que era necesario que esta Asamblea federativa aprobase los estatutos para que la liga femenina y sus clubes no estuvieran en "situación de alegalidad o ilegalidad".

Se quejó no obstante, que los responsables de la Liga femenina hasta ahora no se han comunicado con la RFEF en ningún sentido, ni siquiera los miembros de la gestora informaron del proceso electoral que acabó con la elección de Beatriz Álvarez Mesa como primera presidenta.

"Desafortunadamente no han comunicado nada aquí. No empezamos bien, digo yo. Hay que respetar las normas de las federaciones internacionales, UEFA y FIFA, y por eso sometemos a la asamblea del fútbol esta votación", apostilló. Fueron aprobados los estatutos con 83 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

En cuanto a la Liga de Fútbol Sala explicó que tras una modificación estatutaria de dicho organismo, este vino "a decir que ya no formaban parte de la estructura deportiva, que ya no eran una entidad deportiva, sino que se transformaban en una entidad empresarial".

"Entonces si no son una entidad sujeta a la Ley del Deporte no tiene sentido ninguno que estén dentro de unos estatutos. Como han decidido que no estén, no pueden estar en estos estatutos, y por eso se elimina el artículo 51", añadió. Hubo 84 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.