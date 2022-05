Sarabia aparca su futuro hasta que no acabe con la selección

Sarabia aparca su futuro hasta que no acabe con la selección

Las Rozas (Madrid), 31 may (EFE).- Pablo Sarabia aseguró que no decidirá su futuro hasta que no acabe la temporada tras los cuatro partidos que encara con la selección española de la Liga de Naciones, después de finalizar su cesión al Sporting de Portugal y tener que regresar al PSG en un año de Mundial.

"Ahora mismo, como le dije a mi agente, quiero estar centrado en estos cuatro partidos de la selección. Es el objetivo más cercano que me propongo. Cuando acabemos la convocatoria habrá que valorar la mejor opción. Yo quiero jugar y sentirme importante, veremos si es en París o no", afirmó.

A Sarabia le queda un año de contrato con el París Saint-Germain y necesita minutos para tener opciones de estar en el Mundial y no perder la confianza que tiene en el presente del seleccionador Luis Enrique Martínez.

Tras jugar con Kylian Mbappé, Pablo habló sobre su decisión de rechazar la propuesta del Real Madrid y quedarse en el PSG. "Él ha decidido eso, ha querido quedarse en París porque cree que es la mejor opción y personalmente estoy feliz por él. Ha decidido lo que entiende que es lo bueno para él".