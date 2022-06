El central de los grandes goles por el que el Sevilla estuvo interesado para su filial y que ha vuelto a renacer en Argentina

El uruguayo maneja ofertas de Brasil, México y Europa

'El de los goles importantes'. Así conocen en Estudiantes al central Agustín Rogel, máximo goleador de Estudiantes en la Copa Libertadores y anotador para el Pincha de Ricardo Zielinski en el Clásico platense frente a Gimnasia.

En total, siete tantos para este central uruguayo, aunque con pasaporte italiano, de 24 años, que está cuajando un excelente semestre desde que retornó en enero, una vez solucionada su situación en Francia con el Toulouse.

Había llegado a Estudiantes el mercado de invierno anterior, tras haber fracasado en cierta manera en Francia. En cambio, con Estudiantes disputó 16 encuentros, once de ellos como titular, convirtiéndose en una alternativa tanto para el perfil izquierdo del eje de la defensa como para el derecho.

La idea, este pasado enero, era retomar su préstamo, aunque finalmente consiguió llegar con la carta de libertad, teniendo contrato hasta final del presente año, cuando volverá a quedar libre. Eso, si no cambia de aires este verano, con varias ofertas sobre la mesa.

Sus buenas actuaciones en el fútbol argentino han vuelto a colocarlo en el mercado, una vez que su experiencia en el Viejo Continente no fuera del todo satisfactoria, previo paso por el KS Samara de Rusia, tras dar el salto del Nacional uruguayo.

Prácticamente un desconocido en Europa, ya maneja ofertas en México y Brasil, aunque su prioridad sería volver a Europa y a un una Liga como la española. Siendo prácticamente un desconocido para LaLiga, llama la atención que años atrás ya estuviera en la agenda del Sevilla FC para reforzar su filial. Rogel tenía 20 años y había empezado a despuntar en Uruguay, sobresaliendo especialmente con la sub 20 de Uruguay. Aún no había dado el salto a Europa.

Su trayectoria, sin embargo, no acabó siendo la esperada, y en Francia no acabó de dar el do de pecho esperado, de ahí que volvier a Sudameríca, donde parece haberla reconducido. Con intereses no concretos en España según su entorno más próximo, nada apunta a que la dirección deportiva del Sevilla FC mantenga su nombre entre los informes más destacados que maneja Monchi.

El Sevilla FC busca central ante la marcha de Diego Carlos y la más que probable de Koundé, pero pese a sus 24 años y a su buen hacer con Estuadiantes, Rogel no está en la lista. Su agente, que ya recomendó el fichaje de un desconocido Perotti por el Sevilla FC, no ha recibido ningún contacto nervionense, a pesar de que en ciertos foros futbolísticos haya quien mencione su nombre.

Rogel, el central de los goles importantes. El zaguero que ha vuelto a reconducir su carrera y por el que el Sevilla FC, en su despertar como profesional, llegó a interesarse. Hoy, la historia va por otro camino.