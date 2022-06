Eder Sarabia 'descarta' a Gerard Piqué

El entrenador del Andorra bromeó asegurando que tiene ya muy buenos centrales en su equipo

Eder Sarabia será uno de los grandes protagonistas de la Segunda división durante la próxima temporada en donde estará presente como entrenador del FC Andorra, equipo con el que ha ascendido desde Primera RFEF y con el que ha comenzado su andadura como primer entrenador en el fútbol de élite después de separarse de Quique Setién, con quien ha formado dupla inseparable durante muchos años, siendo las etapas más destacadas su buen hacer en la UD Las Palmas y el Real Betis Balompié y el difícil tiempo en el FC Barcelona.

Fue precisamente en el FC Barcelona, donde Eder Sarabia, hijo del mítico Manu Sarabia, futbolista del Athletic Club de Bilbao, se ganó la confianza de Gerard Piqué, con quien entabló una buena relación lo que hizo que el defensor y capitán azulgrana le diera la oportunidad a Eder Sarabia como primer entrenador del FC Andorra, club del que es propietario.

Por este motivo, en las últimas horas Eder Sarabia ha bromeado con la posibilidad de entrenar al que es su jefe, Gerard Piqué, si este saliera del FC Barcelona debido a la polémica que ha surgido en la plantilla culé cuando Xavi Hernández, entrenador de la escuadra catalana, le ha exigido a Piqué mayor implicación y centrarse en el equipo, dejando al lado la agitada vida empresarial que tiene el central. Sarabia no ha dudado en defender a Piqué. "Piqué ha demostrado su implicación de sobra jugando los últimos partidos con una lesión. Para el modelo del Barça, no conozco muchos centrales como él. La profesionalidad de Piqué no estaría comprometida con lo implicado que está en este proyecto de Andorra", explicó en El Larguero de la Cadena SER.

Además, Eder Sarabia bromeó, descartando a Piqué para su equipo. "Si fuera zurdo, sí, pero es que ya tenemos muy buenos centrales", argumentó.

Eder Sarabia se encuentra estos días realizando la travesía Andorra - Bilbao en bicicleta, del cual es gran aficionado y practicante, ya que hizo la promesa de recorrer el camino que une las dos ciudades, unos 550 kilómetros, en caso de lograr el ascenso con el FC Andorra a Segunda división. Logro que terminó obteniendo en este curso futbolístico 2021/2022 que acaba de terminar.

El bilbaino ha anunciado el reto en su cuenta de Twitter con estas palabras: "Hay quien se tiñe o se rapa el pelo... pero un vasco de verdad cumple promesas más serias. Andorra-Bilbao en 3 días. No podía elegir mejores compañeros de viaje". Comienzan hoy desde el estadio del FC Andorra y se espera que lleguen al estadio de San Mamés este viernes 17 de junio.