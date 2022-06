Joaquín a Haaland: "En el Betis no tienes sitio"

El capitán del Betis y el delantero del Manchester City ya han dejado uno de los vídeos de este verano que acaba de empezar

Más feliz que nunca, Joaquín Sánchez lo último que piensa en estos instantes es en colgar las botas y dejar el fútbol profesional. Después de ganar la Copa el Rey y clasificarse para la UEFA Europa League de nuevo con su Real Betis Balompié, el capitán verdiblanco vive un gran momento que lo muestra sobre el terreno de juego pero también fuera del mismo en donde un carisma y personalidad conquistan a cualquiera. Por ello, aunque no haya fútbol, Joaquín siempre es noticia y deja imágenes para el recuerdo, habiendo inmortalizado el que será ya uno de los vídeos del verano. Y es que Joaquín Sánchez, durante sus vacaciones, se ha dejado ver con uno de los futbolistas más deseados de este mercado, siendo ese Erling Haaland, delantero noruego que ha terminado fichando hace unas semanas por el Manchester City, abandonando el Borussia Dortmund, con el que se ha consolidado como uno de los mejores arietes del mundo tras su primera explosión en el RB Salzburgo.

Compartiendo un café tranquilamente, Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis Balompié, le ha hecho una pequeña broma al astro nórdico, el cual entiende algo de español, y sabe algunas palabras, dado que su padre tiene una casa en Marbella, en donde pasa periodos de tiempo para desconectar de la intensa vida que tiene el futbolista profesional. Joaquín le dijo a Haaland, en un vídeo que ha sido compartido en las redes sociales del verdiblanco, que no tenía sitio en el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini. "Que dice Haaland que quiere venirse al Betis, pero aquí no hay sitio. Le he dicho que no tiene sitio. Para el City". A lo que el escandinavo respondía que "muy bien".

En la misma publicación de Instagram, en la que adjunta el vídeo, Joaquín Sánchez escribió: "No veas la que me está dando Haaland que se quiere venir al Betis. Ahora todo el mundo quiere ser del Betis", añadiendo varias caras sonrientes.

Joaquín Sánchez continuará por una temporada más su ya extensa y dilatada carrera deportiva. El atacante gaditano reflexionó durante todo el año pasado y viéndose aún competitivo y aportando en el Real Betis Balompié decidió alargar su tiempo como futbolista profesional ayudado también por la buena marcha de un equipo que ahora está en uno de los mejores momentos que se le recuerdan.

Por su parte, Erling Haaland abandona el Borussia Dortmund para unirse al Manchester City de Pep Guardiola, que con la incorporación del delantero noruego espera conseguir la UEFA Champions League, el trofeo que que se le resiste al conjunto sky blue en las últimas campañas.