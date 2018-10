Calleri: "Si hay una posibilidad de ganar al Real Madrid, puede ser ésta"

El jugador del Deportivo Alavés Jonathan Calleri ha indicado este jueves que "si hay una posibilidad de ganar al Real Madrid", puede ser la que se le presentará al conjunto albiazul este sábado en Mendizorroza.

El argentino ha opinado que el Glorioso tiene que intentar aprovechar el mal momento que atraviesa el plantel blanco, pero ha subrayado que deben de hacer lo que saben y jugarle "de igual a igual".

"El Madrid puede reemplazar a Cristiano con otros jugadores, pero es un jugador de jerarquía que hoy le hace falta al equipo madridista", ha apuntado el bonaerense sobre la ausencia del atacante portugués.

Sobre la posición que ocupa el Alavés en la clasificación, sexto a tres puntos del liderato, ha aclarado que saben que su objetivo es "salvar la categoría" y que tienen que ser "realistas a pesar de la posición" que ocupan en estos momentos.

Respecto al duelo ante los de Julen Lopetegi, Calleri ha reconocido que tienen "ganas de hacer las cosas bien" tras la derrota en Valencia ante el Levante, frente al que, a juicio del delantero alavesista, disputaron "el peor" choque de la temporada porque "faltó agresividad y ganas de ganar el partido".

Jonathan Calleri ha anotado dos goles en la temporada actual con el Deportivo Alavés y aunque ha admitido que a un futbolista siempre le hace ilusión hacer un gol ante los equipos grandes, ha asegurado que prefiere no marcar y que el equipo gane.

"No me siento importante, cada uno aporta su granito de arena y lo importante aquí es el equipo", ha matizado la referencia ofensiva vitoriana que llegó hace un mes a la capital vasca y está tratando de acomodarse porque hacía tiempo que no jugaba "tan seguido".

"Sabemos lo que nos faltó ante el Levante y trataremos de corregirlo ante el Real Madrid", ha manifestado el sudamericano, para quien "es una motivación extra jugar contra este tipo de equipos y una oportunidad para mostrarse y demostrar al mundo que el Alavés puede jugar contra cualquier rival".

El babazorro ha expresado que tiene que atacar como lo hacen en todos los partidos y se ha decantado por no cambiar su juego por enfrentarse al Real Madrid.

Calleri anotó el curso pasado los cinco penaltis que intentó con la UD Las Palmas y aunque se ha mostrado dispuesto a "asumir la responsabilidad" de lanzarlos con el Alavés, ha incidido en que "no hay una lanzador fijo", sino que lo debe tirar aquel que esté "en el mejor momento y tenga confianza".

Al mismo tiempo, el futbolista de Buenos Aires le ha quitado importancia al penalti fallado por Ibai Gómez ante el Getafe.

Para Jonathan Calleri, Luka Modric y Tony Kroos son los jugadores que comandan al Real Madrid por lo que tratarán de presionarles y no dejarles jugar.