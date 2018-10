Abelardo: "El Real Madrid no nos puede superar en intensidad"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha considerado este viernes que el Real Madrid no puede "superar en intensidad" a su equipo en el partido que disputarán el sábado en el estadio de Mendizorroza.

El técnico albiazul ha apuntado que "lo bonito de estar en Primera División es poder disfrutar de este tipo de partidos", pero ha indicado que "no es un partido especial, sino un partido más" que prepararán igual que otros "con la misma metodología".

Ha considerado que "el equipo blanco no dio malas sensaciones en Moscú" en el partido de la Champions League donde perdió por 1-0 pero que, sin embargo, podría haber acabado 1-4 ó 1-5 porque dieron tres postes e hicieron ocasiones de gol, según el técnico asturiano.

"Es cierto que el Real Madrid lleva tres partidos sin meter un gol, pero es el tercer máximo goleador de la liga", ha destacado el gijonés, que ha expresado que los blancos "necesitan un período de adaptación con Julen Lopetegui, aunque han mejorado en muchas cosas" como en la "presión tras pérdida de balón".

Para el 'Pitu' el equipo madridista es "uno de los mejores equipos del mundo y tienen que tener un mal día y nosotros un día perfecto para poder ganar".

Respecto a las bajas de algunos jugadores ha dicho que Álvaro Odriozola y Nacho Fernández, que teóricamente saldrán de inicio, "podrían ser titulares en cualquier equipo del mundo".

El alavesista ha elogiado al Real Madrid y ha incidido en que "tiene una plantilla extraordinaria porque opta a ganar las tres competiciones que juega, por lo que cualquier baja a suple "con jugadores incluso mejores".

Por otro lado, el preparador babazorro no ha querido entrar en las críticas que hay en torno al Real Madrid y le ha deseado lo mejor a Lopetegui con quien ha recordado le une una buena amistad tras coincidir en el FC Barcelona en su época de futbolistas.

"Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid están por encima del resto, aunque lo lógico es que estuvieran con 20 o 21 puntos", ha manifestado Abelardo, que ha asegurado que "cuando cojan la honda va a ser muy difícil quitarles puntos".

Ha admitido que la derrota ante el Levante de la pasada jornada les ha despertado a todos, incluido a él. "Hemos analizado los errores y creo que mañana veremos otra cara del Deportivo Alavés", ha augurado el técnico, que se mostrado "convencido" de que harán un buen partido.

No obstante, ha advertido de que tienen que tener en cuenta de que se van a encontrar "un Real Madrid que va a venir herido e hipermotivado después de los últimos resultados". "No me gustaría que mis jugadores estuviesen más motivados contra el Real madrid que contra otros equipos porque el Madrid no es de nuestra liga", ha opinado.