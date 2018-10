Manu: "Es uno de los días más bonitos de mi vida deportiva"

Manu García, centrocampista del Alavés y autor del gol de la victoria ante el Real Madrid, destacó que su equipo ha sido "más humilde que la semana pasada" y ha hecho "uno de los mejores partidos de la temporada", al tiempo que afirmó que es "uno de los días más bonitos" de su "vida deportiva".

"Estamos muy contentos (...). Es uno de los mejores partidos del equipo en la temporada. Hemos estado muy sólidos ante un Real Madrid con las individualidades que tiene. No es fácil dejar a un equipo de este nivel con tan pocas ocasiones. Si competimos así, vamos a tener una temporada muy bonita", valoró en declaraciones a 'Bein LaLiga'.

El Alavés no ganaba al Real Madrid en la Liga desde hace 87 años. "Yo le he visto ganarle aquí al Madrid en Copa del Rey", recordó el futbolista, que marcó el gol del triunfo en el tiempo añadido: "Estoy disfrutando. Es increíble. Este va a ser uno de los días más bonitos de mi vida deportiva"

"He visto el balón, se ha ido un poco largo para el primer movimiento, he seguido, se ha quedado muy bien y a veces el fútbol tiene esto. El equipo ha competido muy bien, hemos sido mucho más humildes que la semana pasada y hemos conseguido un gran premio por trabajar bien", añadió Manu, que apuntó: "Estos partidos nos tienen que marcar el camino que tenemos que ser. No nos podemos desviar".