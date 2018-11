Mendilibar admite que el Alavés está "más fuerte" que el Eibar

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha reconocido hoy que el Alavés llega "más fuerte" que los suyos al derbi vasco del próximo domingo, "sobre todo en el aspecto mental". "Ahora saben que pueden ganar a cualquiera y salen al campo sin miedo y con mucha moral, y en ese aspecto es verdad que llegan al partido mejor que nosotros", ha dicho.

Sabe que para los suyos "no ha sido una buena semana, con goles en contra, ninguno a favor y lesionados" y por eso admite que "el vestuario no está bien tras los dos últimos partidos". Pide que "se hinque el diente" a esta situación, porque cree que "pueden llegar más situaciones como esta a lo largo de la temporada". "Tenemos que fortalecernos en defensa, no podemos cometer tantos errores", ha indicado.

Pese a todo, dice estar "confiado" de que su equipo hará "un buen partido". "Tenemos que lograr que ellos estén más pendientes de nosotros, que nosotros de ellos", ha añadido. A la afición le ha dicho que sabe que les van a "hacer gozar" a lo largo de la temporada, "pese a tener altibajos".