Peñas del Alavés y Rayo instan a entrar al estadio cinco minutos más tarde

Vitoria, 21 ene (EFE).- Peñas del Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano instaron a entrar al estadio de Mendizorroza cinco minutos más tarde en señal de protesta durante el partido entre ambos que se jugará el próximo lunes a las 21.00 horas.

En un comunicado conjunto publicado en redes sociales señalaron que "los intereses de unos pocos valen más que la ilusión de una mayoría" y lamentaron que "los niños abonados al Deportivo Alavés no podrán ir a animar a su equipo", ni aquellos que deben madrugar por cuestiones laborales que, si lo hacen, "verán afectado su descanso".

"La hinchada del Rayo, por su parte, ve cómo le arruinan un desplazamiento que tenía marcado en rojo en el calendario desde hace tiempo y que estaba destinado a ser la continuación de la fiesta que comenzó en Vallecas en el partido de ida", explicaron.

En el escrito señalaron que "para que la ilusión" de quienes aman el fútbol "se imponga a los intereses de esa minoría, es necesario un esfuerzo por parte de todos", al tiempo que recordaron que ante el Athletic Club, encuentro disputado en lunes, Iraultza 1921 subió unos minutos más tarde a la grada.

Con esta misiva reclamaron a todos lo aficionados que entren cinco minutos más tarde al campo en una protesta que reconocieron que "no dejará de ser simbólica, pero que puede ser una enorme bofetada para la imagen de quienes quieren destruir el fútbol en beneficio propio".

"La imagen de un estadio vacío no vende, no da dinero, y eso es lo que más les duele", añadieron estos seguidores y desearon que "si las cosas no cambian, este clamor sea cada vez más fuerte".

La nota está firmada por siete peñas del Alavés "Iraultza 1921", "Tribuneros Albiazules", "Dulantzi Albiazul", "Alavés Cat", "Gyn-Tonic Albiazul", "Aguraindarrak" y "Goragarri", y por 15 agrupaciones del Rayo Vallecano como la "Federación de Peñas del Rayo Vallecano", "Desperdigaos", "Piti", "El Ascenso", "La Franja de Loeches", "Discapacitados", "Planeta Rayista", "Rayo Clash", "Bus Uno", "Franja Vallekana", "Beodos", "Mala Vida", "Rivas", "2004" y "Bukaneros".