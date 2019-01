Abelardo: "Inui es de los futbolistas que me gustan"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, mostró este sábado su satisfacción por el fichaje de Inui, expresó que es de los jugadores que le gustan y deseó que aporte "posesión y verticalidad".

Antes de enfrentarse el lunes al Rayo Vallecano, el asturiano comentó que no conoce la fecha de llegada a Vitoria del nipón, que este lunes disputará la semifinal de la Copa de Asia con Japón.

"Técnicamente es un futbolista bien dotado", destacó del atacante, al que utilizará preferiblemente por la derecha.

"Aunque en el Eibar jugaba por la izquierda, tiene recursos para adaptarse, porque con en Japón ya ha jugado en esa posición y en el Betis, aunque con otro sistema, también se ha movido por la derecha", apuntó.

De cara al próximo partido, no cree que Jony vaya a estar "para jugar de inicio", porque "físicamente no está al cien por cien y siente alguna molestia" pero sí confía en que "pueda entrar en lista".

El técnico trasladó que "todavía no está decidido" quién va a jugar en el centro del campo ante la ausencia de Tomás Pina y dejó abierta la posibilidad de utilizar un sistema 4-3-3 "en una semana en la que se han trabajado los dos sistemas en los entrenamientos y tampoco está claro que vaya a jugar Manu García, porque todo está abierto".

Sobre las bajas de hombres vitales como Ibai Gómez, traspasado al Athletic, Jony Rodríguez o Víctor Laguardia en los últimos encuentros, asumió que "la falta de los hombres clave se nota en este equipo, porque el Alavés no es ni el Real Madrid ni el Barcelona" y después de recordar "la gran primera vuelta" albiazul, reiteró que "esta segunda va a ser mucho más difícil".

Abelardo espera que su equipo dé "otra vez su mejor nivel en un partido muy importante" porque si ganan y se dan otros resultados, dejarán el descenso a 15 puntos, lo que supondría "un paso no definitivo pero sí muy importante" para asegurar la permanencia.

Sin querer "incidir mucho en la herida" tras la goleada en Getafe, se dedicó a "corregir fallos y errores en una semana larga en la que ha habido que hacer trabajo mental".

"Sabemos que ha sido malo y que ha sido un accidente que no se puede volver a repetir, aunque es normal que se produzcan este tipo de partidos y seguro que habrá más", manifestó con la intención de "dar otra imagen" ante el Rayo.

"Yo también tengo ganas, todos las tenemos", agregó el gijonés, que consideró al Rayo un rival "peligroso y técnicamente muy bien dotado" que llega "en un gran momento" tras cambiar el sistema y "defender ahora mejor".

El técnico babazorro precisó que "no llegarán más fichajes si no salen más jugadores nuestros".

"Le he pedido a Sergio Fernández (director deportivo) que no me informe hasta que las operaciones no estén hechas", comentó y, aunque no quiso dar detalles, cree que "cualquier equipo querrá fichar a jugadores del Alavés tras la gran primera vuelta que ha hecho el equipo".

Sí consideró "interesante" una posible cesión de Adrián Diéguez, porque "él necesita jugar", pero especificó que "el equipo necesitaría en ese caso cubrirse las espaldas con otro jugador, porque aunque (Rodrigo) Ely podrá empezar a hacer cosas con el grupo en unas tres semanas, podría tener molestias en su regreso y sólo quedan cuatro meses de competición".

Reiteró su apoyo a la protesta de las peñas por tener que jugar el lunes a las 21.00 horas.

"Les entiendo, sobre todo porque vienen muchos niños a los partidos y al día siguiente hay colegio y, además, hay personas que madrugan y viene bastante público de fuera de Vitoria, así que es normal que se piensen el venir", transmitió resignado ya que él prefiere "jugar el sábado o el domingo, pero quien pone los horarios es la LFP".

Antes de comenzar el turno de preguntas, Abelardo inició la rueda de prensa acordándose de la familia de Julen, el niño que fue rescatado ya fallecido de un pozo en Málaga.

"Les doy mi más sentido pésame y todo mi apoyo; espero que no se vuelvan a cometer imprudencias como la de dejar pozos como ese al descubierto", señaló.