Jony: Trabajaré para que me llame Luis Enrique

Jony: Trabajaré para que me llame Luis Enrique

Vitoria, 11 abr (EFE).- El atacante del Deportivo Alavés Jony Rodríguez señaló este jueves que trabajará para que le llame Luis Enrique a una de las convocatorias de la selección española, aunque admitió la dificultad porque hay "grandísimos jugadores" en su posición.



La gran temporada del conjunto albiazul no se ha visto reflejada en las convocatorias del combinado nacional en las que el propio futbolista asturiano o el guardameta Fernando Pacheco han podido aparecer en alguna de las listas.



En este sentido, el atacante babazorro que está completando una temporada sobresaliente indicó que le encantaría ir a la selección y destacó que "Luis Enrique está demostrando que no le importa el equipo en el que juegues".



"Me encantaría jugar en Europa con el Alavés, sabemos que va a ser complicado pero ojalá que el club pueda jugar en competición europea el año que viene", deseó el jugador, que no aclaró su futuro próximo.



Jony está en Vitoria en calidad de cedido por parte del Málaga, conjunto con el que tiene un año más de contrato, pero el futbolista explicó que el Alavés ya mostró su intención de hacerse con sus servicios, en una operación que se truncó a última hora y sigue estancada.



"Me gustaría seguir aquí pero no depende al 100 % de mí", lamentó Jony Rodríguez, que remarcó que es un profesional y que no tendrá problemas en regresar a la disciplina del equipo malaguista.



El babazorro subrayó la importancia que ha tenido esta temporada en su juego la presencia de Abelardo Fernández en el banquillo y añadió que "es una pieza importante en el desarrollo" de su carrera, por lo que consideró que tanto para él como para el club "sería importante que continuase" al frente del equipo.



Preguntado por el momento de juego del Alavés, reconoció que en estos últimos partidos está creando "menos ocasiones que en otros partidos", pero le quitó hierro porque en las últimas jornadas se han enfrentado a dos equipos "punteros" (Sevilla y Atlético) y otro "muy rocoso" (Leganés).



Jony estará disponible para visitar al RCD Espanyol, un equipo que a su juicio, "juega muy bien al fútbol, le gusta tratar bien el balón, jugar desde atrás y que arriba tiene calidad y gol".



"Son fuertes en casa y crean ocasiones, pero vamos a intentar hacerles daño robando arriba, que es lo que mejor hacemos", valoró.