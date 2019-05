Abelardo deja entrever que no entrenará la próxima temporada

Abelardo Fernández desveló este lunes en su despedida que el Alavés hizo "todo lo posible" para retenerle pero el técnico ya tenía la decisión tomada porque necesita "descansar", estar con su familia, y ha dejado entrever que no entrenará la próxima temporada para seguir formándose.



El asturiano ofreció una rueda de prensa en la que se despidió del club, aficionados y el entorno del equipo vitoriano, en la que agradeció la oportunidad que le ofreció el Glorioso porque no tenía trabajo y le dieron la confianza.



En primer lugar se dirigió a los seguidores alavesistas, de la que dijo que "es el corazón que mueve el Alavés" y quiso agradecer su apoyo "uno por uno".



"Los jugadores han creído en mí desde el primer al último minuto y no puedo estar más satisfecho porque todos han remado en la misma dirección", comentó el preparador que también tuvo palabras para los empleados del club que le han ayudado y arropado durante este año y medio que ha estado al frente del banquillo vitoriano.



"Echo la vista atrás, pienso en lo complicado que ha sido y siento que he vivido un sueño", aseguro el "Pitu", para quien "ha sido un placer y un privilegio dirigir al Alavés, durante casi dos temporadas de "éxitos rotundos con dos salvaciones increíbles".



Reconoció que después de esta etapa es "mejor entrenador" e indicó que se lleva "el escudo en el corazón".



Relató que con el cuerpo técnico ha habido "un gran ambiente" de trabajo y no se olvidó de los medios de comunicación a los que dio las gracias "por el trato recibido con respeto y educación".



Afirmó que comunicó la decisión con tiempo "pensando en el bien del club, para que pudiera buscar otro entrenador y preparar la próximo temporada".



Consideró que "todo ha sido positivo" y opinó que la primera semana desde su llegada "fue clave" porque ganaron dos partidos. "Los jugadores se lo empezaron a creer y es que la cabeza en el deporte es fundamental", incidió.



También subrayó la victoria contra el Real Madrid, así como la permanencia lograda en Las Palmas el año pasado.



"El Alavés es un club privilegiado para cualquier entrenador porque es muy fácil trabajar en él", argumentó Abelardo, quien insistió en que "es una pasada venir a Mendizorroza, es impresionante".



"Cuando llegué, íbamos últimos y no escuché ni un silbido, eso es muy difícil vivirlo", mantuvo el técnico que, para explicar su marcha, dijo que se conoce mucho y sabía que el año que viene no iba a estar centrado al 100 % en su trabajo.



"Voy a echar todo de menos, solo me ha faltado la familia. He ido al baloncesto, que me encanta, y he comido demasiado", bromeó el gijonés, que echará de menos "el día a día de Ibaia" y las conversaciones con el cuerpo técnico y con el director deportivo Sergio Fernández.



Abelardo, que estuvo arropado por los jugadores Manu García (capitán), Martín Aguirregabiria y Jony Rodríguez, señaló que "el objetivo del Alavés tiene que ser seguir peleando por la permanencia porque es un mérito increíble".



El ya exentrenador del conjunto albiazul también estuvo arropado en la mesa por el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, que le agradeció "el trabajo, la dedicación y profesionalidad" desde que llegó al club, al tiempo que celebró que con él en el banquillo se hayan cumplido los objetivos, además de asentarse en la máxima categoría.



"El club te deja las puertas abiertas, sales por la puerta grande y seguro que en el futuro nos volveremos a encontrar", finalizó el dirigente alavesista.



El director deportivo, Sergio Fernández, tuvo un discurso en la misma línea y explicó que Abelardo ha permitido al Alavés "soñar con cotas más altas".