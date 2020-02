Laguardia: "Este partido será un buen punto de inflexión de aquí al final"

El jugador del Deportivo Alavés Víctor Laguardia aseguró este miércoles que el derbi ante el Athletic Club será "un buen punto de inflexión de aquí al final de liga" y espera poder aprovechar "la ansiedad" de los rojiblancos por no ganar en los últimos nueve partidos.

El zaguero maño explicó en rueda de prensa que los bilbaínos "no están consiguiendo buenos resultados en liga" aunque "han podido ganar algunos encuentros" en los que finalmente no se han impuesto. No obstante advirtió de que es "un gran rival" y que "da igual la trayectoria que lleve".

"Los puntos son muy importantes para la clasificación y por nuestra gente porque sabemos lo que significa un derbi para ellos y lo tienen marcado en el calendario", señaló el defensa alavesista, al tiempo que dijo que van a intentar sacar el partido por los aficionados.

Comentó que "más que venganza contra el Athletic", por la derrota del partido de ida, prefiere hablar de "deuda" con su gente porque es un partido "especial".

Preguntado por los criterios de las infracciones de mano en el área -el Alavés ha sido sancionado con siete penaltis en contra- dijo que "están claros" y añadió que "hoy en día se pita cualquier mano", aunque matizó que "hay que unificar esos criterios porque ni el mismo estamento arbitral tiene claro cuándo es mano y cuándo no".

"La mano de Lisandro (Magallán) -ante el Mallorca- no es mano", opinó el aragonés, que expuso que "se está obligando a jugar a los defensas con las manos atrás y eso te quita ventaja y es difícil porque son posiciones antinaturales aunque las estamos entrenando", destacó el futbolista.

"(Ante el Mallorca) fuimos a ganar, pero nos hicieron gol en una jugada aislada. Es verdad que no tuvimos mucha llegada, pero el equipo tuvo buenos momentos", analizó Laguardia, que consideró que "no hay que echarse las manos a la cabeza porque el equipo está bien".

"El día a día es muy bueno en el vestuario" y además el equipo está "bien a nivel de clasificación, con dos puntos más que a estas alturas en la primera vuelta".

Víctor Laguardia celebró la pasada jornada 100 partidos en Primera División, tres con el Real Zaragoza y 97 con el Alavés. El jugador se mostró "muy contento y muy feliz" por llegar a esta cifra y confesó que lo veía "lejano, incluso irreal", pero celebró que "a veces los sueños se cumplen".

"Estoy muy ilusionado de poder seguir creciendo con el club y acercarme a números de leyendas que marcaron una poca aquí", remarcó Víctor Laguardia que repasó una carrera profesional "llena de obstáculos" que ha tenido superar "con trabajo y constancia", lo que precisamente le ha dado el "nivel de madurez" que tiene en la actualidad.