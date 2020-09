Machín: "El Betis es un rival peligroso, con jugadores de renombre y prestigio"

El entrenador del Deportivo Alavés, Pablo Machín, avisó este viernes que si les hacen goles a pares "será difícil conseguir una victoria" ante el Betis y explicó que "ser sólidos atrás facilita ganar partidos y conseguir puntos".

El soriano compareció en la primera rueda de prensa previa de la temporada en la que pidió paciencia porque "cuando intentas implantar un nuevo sistema o una nueva forma de jugar siempre requiere un tiempo de adaptación" y no quiso concretar el tiempo que debe transcurrir para ver los resultados.

En relación con la visita del Real Betis consideró que hay que "tener precaución y respetar al rival porque todos los equipos te pueden ganar en Primera".

"El Betis viene de no hacer la temporada que ellos querían y eso es peligroso, además tiene futbolistas de mucha calidad y ha hecho fichajes de renombre y prestigio", subrayó el entrenador soriano, que avisó de que la meteorología les podría beneficiar a los andaluces, aunque prefiere fijarse más en las virtudes de sus jugadores.

No quiso crear polémica sobre la norma de mantener los cinco cambios en cada partido y apostó por mirar el lado positivo. "Pueden participar más futbolistas y si hay un nivel parejo se podrá mantener un nivel de alta intensidad durante más minutos", respondió.

Machín también habló sobre el último fichaje del Alavés, Florian Lejeune, con el que coincidió en el Girona. "He dado mi parabién y he influido lo que he podido para que venga, pero eso no quiere decir que vaya a tener más oportunidades", indicó el entrenador, que recalcó el "potencial y las condiciones" del nuevo alavesista.

Confesó que "empezar bien siempre es positivo para todo, por la clasificación y porque aumenta la confianza" y añadió que quieren arrancar bien "a sabiendas que es largo".

El preparador babazorro espera "un partido competido" que se decidirá por pequeños detalles. "Espero tener concentración para no dar facilidades al rival y que estemos lo suficientemente precisos en las áreas para que viajar que lleguen con facilidad", deseó.

No quiso olvidarse de la afición y admitió que la echarán de menos. Desveló que es uno de los motivos por los que decidió recalar en el Alavés. "Cuando he venido de jugador y técnico siempre he visto un ambientazo en Mendizorroza y sentía que este tipo de apoyo nos iba a dar entre 6 y 9 puntos, pero no vamos a poder contar con ello y es un hándicap", declaró el entrenador soriano, que hizo un llamamiento para permitir que entré a los estadios una parte de la afición, como en otras disciplinas y "para que el fútbol sea cada más fútbol".

De otra parte, dijo que tendrán margen de mejora en el aspecto físico y apuntó que los jugadores tienen los conceptos "básicos" del nuevo sistema que quiere implantar. Explicó además que el cambio de fecha, después de que la jueza de Competición impidiese jugar los viernes y lunes, les ha trastocado los planes pero dijo que se deben adaptar ya que hay "un montón de circunstancias" que no pueden controlar y no lo quiere tomar como excusa.

Machín reconoció que algunos jugadores de la plantilla menos conocidos para él, como algunos jugadores del filial, le han sorprendido positivamente y puso en valor la adaptación de Borja Sáinz al puesto de delantero y la llegada de Javi López, además del físico de Abdallahi.

"Siempre que conoces más en profundidad a jugadores concretos y plantilla en general te pueden sorprender cosas, unas más que otras, pero siempre trato de sacar el lado más positivo, y hay futbolistas jóvenes que no conocía tanto que me demuestran predisposición y potencial", valoró el técnico castellano.