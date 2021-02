La nueva aventura de Ondoa junto al sevillano Rafa Navarro

Fabrice Ondoa fue noticia durante el pasado mes de diciembre después de haber sido despedido por, supuestamente, haber organizado una fiesta clandestina durante el confinamiento que había decretado el Gobierno belga. El internacional camerunés jugaba en el KV Ostende, al que llegó en 2018 procedente del Sevilla FC a cambio de 700.000 euros.



El jugador lo negó todo, pero eso no evitó su despido, en lo que desde allí veían como una excusa para poder desprenderse de él a un coste menor, puesto que apenas contaba en los últimos meses. "Toman esa decisión sin escuchar mi versión de los hechos. Es una pena, acabo de recibir una carta de su abogado. ¡Esto es escandaloso! Si me hubieran invitado a una entrevista, podría haber dicho que no tengo nada que ver con esto. No organicé nada en absoluto y seguro que no era una fiesta clandestina", dijo entonces el exsevillista.



Tras dos meses sin equipo, Ondoa firmo hace unos días con el Alavés, pero ante las pocas opciones para jugar este año y visto como un fichaje de cara al futuro, lo ha cedido al NK Istra 1961, un equipo de la Primera division croata que actualmente ocupa el último puesto de su liga. El exjugador del Sevilla FC estará allí seis meses, tras lo cual se incorporará a la pretemporada del club vitoriano para intentar hacerse un hueco en la primera plantilla.



El internacional camerunés, ganador de la CAN en 2017 con los Leones Indomables, tendrá como reto de aquí a final de campaña salvar una categoría que su equipo tiene a cinco puntos de distancia. Allí coincidirá con el lateral de Valencina Rafa Navarro, que también está viviendo una aventura en Croacia en su último año de contrato con el Alavés.