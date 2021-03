Abelardo se deshace en elogios hacia el Betis.

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, calculó que si en los 13 partidos que quedan su equipo consigue "cinco o seis victorias" logrará la salvación, un objetivo que sabe que "es muy complicado".

El asturiano aseguró en rueda de prensa que de cara a lograr permanecer una temporada más en la máxima categoría no van a bajar los brazos y él será el primero que no lo hará porque cree en las posibilidades de su equipo.

Reconoció que no hicieron un buen partido ante Osasuna y que no tenían que haber perdido como lo hicieron ante Real Sociedad y Barcelona, y afirmó que deben olvidarse de esos encuentros y no fijarse tanto en el rival, sino en ellos mismos. "Hay que olvidarse del exterior", indicó el preparador babazorro, consciente de que tienen que mejorar porque está "todo muy igualado".

"Creo en este equipo y apoyo a mis jugadores a muerte", manifestó el gijonés, que intentará la salvación "por todos los medios". "Por suerte, a falta de 13 partidos el Alavés depende de sí mismo para salvarse", subrayó el 'Pitu', que anunció que habrá cambios en el equipo. "Hay que pensar en hacer cambios en el juego y en algunos jugadores", advirtió el técnico, que busca "tener de nuevo una idea clara y modificar cosas que no han funcionado".

Sobre el Real Betis, su próximo rival este lunes, dijo que está "en su mejor momento", que "hay que dejarse la piel" y que el que no lo haga tendrá que dejar el sitio a otro compañero.

"El Betis tiene jugadores muy buenos, es un equipo que además de ser peligroso en la posesión, su mayor virtud está en las transiciones con jugadores muy rápidos y grandes pasadores", destacó el alavesista, que reconoció el trabajo de Manuel Pellegrini.

Abelardo se mostró sorprendido al ser preguntado sobre si ocurre algo extradeportivo en el vestuario, descartó cualquier rumor y dijo que no tiene queja de la predisposición de sus jugadores.