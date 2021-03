Durísima rajada de Abelardo contra Lucas Pérez, sin sitio en su Alavés

Abelardo Fernández, entrenador del Alavés, fue "muy claro" este domingo cuando fue preguntado por la ausencia de Lucas Pérez en la convocatoria frente al Atlético de Madrid, al señalar que su idea del conjunto vitoriano "es valor, coraje, compromiso y darlo todo y quién no quiere darlo no merece entrar en este equipo".

"Te voy ser muy claro. No voy a contestar más preguntas sobre ese tema, porque no quiero desviar más ese tema. Mi foco está en mis jugadores. En el Alavés, creo que todos y sobre todo en mi idea, es el valor, el coraje, el compromiso y darlo todo por este club. Quien no quiere darlo pues evidentemente no merece entrar en este equipo", insitió en rueda de prensa.

Lucas Pérez venía alternando algunos partidos como titular y, la mayoría, como suplente desde que llegó el asturiano. Se quedó por primera vez sin minutos por motivos técnicos ante el Betis, hace tres semanas, y sólo tuvo 25' en la anterior jornada contra el Cádiz. Este domingo ni siquiera entró en la convocatoria para el choque del conjunto vitoriano en Madrid frente al Atlético.

Y es algo exclusivo del delantero gallego, porque Abelardo remarcó su satisfacción con el resto de la plantilla después de los rumores de los últimos días que apuntaban a malos rollos en el vestuario del Alavés. "El equipo está muy bien, sin duda. Es que es verdad. Quiero transmitir optimismo moderado, porque no voy a vender ninguna moto. El equipo transmite muy buenas cosas, no estamos teniendo fortuna, no lo quiero achacar a eso, pero es una realidad", expresó durante la rueda de prensa al término del duelo en el Wanda Metropolitano.

"Estoy más convencido que nunca. Confío en los jugadores. Hay un ambiente muy bueno en el equipo. Que eso quede claro, que es la realidad", continuó el técnico, que resaltó "el partidazo" que han hecho sus futbolistas frente al Atlético de Madrid (1-0).