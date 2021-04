Calleja: No nos tenemos que creer más que nadie

Vitoria, 23 abr (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Javier Calleja, quiso rebajar la euforia este viernes después de los buenos resultados de su equipo y advirtió que no se tienen que ?creer más que nadie?.



En la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia, el madrileño apuntó que saben cuál es el camino y no deben salirse de él. ?Sería un error pensar que por haber conseguido dos victorias el partido del Valencia va a ser menos importante?, expresó.



Reconoció que ?los resultados conseguidos? le hacen ser optimista, pero que ?la euforia hay que dominarla y hay que seguir trabajando? como lo han hecho. ?Si bajamos los brazos cometeremos un error grande porque está todo muy apretado?, incidió.



?La única vía es tener a todos los jugadores enchufados porque el objetivo se consigue entre todos y lo están demostrando?, destacó el técnico, que no se fía de la mala dinámica valencianista, tras superar los vascos a Villarreal y Huesca, dos equipos que llegaban a Mendizorroza en un buen momento.



Sobre su rival dijo que tiene ?un equipo muy completo y grandísimo entrenador? y sabe que Javi Gracia, al que conoce, competirá hasta el final y les podrán las cosas ?muy difíciles?.



?Una sus virtudes es que desde el medio campo hacia adelante tiene jugadores verticales y son muy buenos en transición por eso tenemos que evitar que el partido se convierta en un ida y vuelta y mantener el equilibrio?, subrayó.



Calleja no se fija en el resto de competidores por eludir la salvación y avisó que ?el que se descuide puede pagarlo?.



?Ahora hemos conseguido depender de nosotros mismos y no depender de los resultados de los demás, pero no hago números, pienso en ganar al Valencia y estaremos más cerca?, manifestó el complutenses que explicó cómo trato la situación de Lucas Pérez cuando llegó al club después de que el gallego no contara en las últimas jornadas para Abelardo Fernández.



?Hablé con Lucas y le expuse lo que pensaba?, comentó y desveló que el delantero no quiere volver a pasar por experiencias que tuvo en otros clubes en los que el descenso le pudo marcar deportivamente.



Javi Calleja volvió a insistir en que Fernando Pacheco debería jugar en la Selección Española. ?Sin haberle entrando ya pensaba que debía ir y ahora me lo parece mucho más?, aseguró.