Sergi Barjuan: "Hay que recuperar a los jugadores física y moralmente"

Barcelona, 30 oct (EFE).- El entrenador interino del Barcelona, Sergi Barjuan, explicó que "hay que recuperar a los jugadores física y moralmente" después de empatar 1-1 en el Camp Nou ante el Alavés y tres días antes de enfrentarse al Dinamo de Kiev en un partido clave para seguir vivos en la Liga de Campeones.



"Son los jugadores quienes lo tienen que sacar, nosotros tan solo podemos ayudarlos. Soy optimista y trabajador y a eso nadie me va a superar. Ahora tengo que ganármelos a ellos, tienen que creer en ellos mismos", argumentó Barjuan en rueda de prensa.



El técnico azulgrana admitió que "la sensación es amarga", pero que su equipo hizo todo lo que se "había trabajado". "Al recuperar el balón hemos sido más verticales, hemos generado intensidad y hemos movido la pelota con criterio", aseguró.



A pesar de esto, admitió que durante el primero tiempo "a los dos interiores (Nico González y Gavi) les costó jugar entre líneas, estaban mal posicionados y recibiendo de espalda".



También se lamentó por el gol recibido: "Habíamos trabajado controlar a Luis Rioja y Joselu, pero en una jugada desgraciada nos han marcado cuando mejor estábamos. En esa jugada hace falta ser más agresivos y hacer una falta aunque te cueste una tarjeta".



Preguntado por las múltiples bajas que tiene el equipo, a las que se pueden sumar las de Gerard Piqué y Sergio Agüero para Kiev, Barjuan no quiso utilizarlo como excusa. "Es lo que hay, no me lo he encontrado solo yo, también se lo encontró Koeman, pero para eso existe el banquillo y el filial", explicó.



El delantero argentino abandonó el terreno de juego visiblemente mareado, pero Barjuan no ahondó en el motivo. "Le he preguntado y me ha dicho que estaba un poco mareado. Ahora se lo han llevado al hospital para ver lo que tiene", se limitó a decir.