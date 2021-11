Lopetegui avisa de que el Alavés en "sus últimos partidos sería líder"

Sevilla, 19 nov (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, avisó este viernes de que el Alavés, rival que visitará el sábado el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la decimocuarta jornada de LaLiga, "en los últimos cuatro partidos ha sacado diez de doce puntos" y que por ello será una cita "muy difícil" frente a un equipo que "en sus últimos partidos sería líder".



El preparador guipuzconao, en la comparecencia de prensa que ofreció tras la sesión preparatoria en la ciudad deportiva, dijo de los vitorianos que "tienen buen juego, buena sintonía, buenas soluciones, buenos jugadores y un buen entrenador -Javier Calleja -", y añadió que "son muy completos y manejan diferentes registros con balón y más directo. Están en buen estado de forma y con una buena idea colectiva. Será complicado y complejo".



Lopetegui comentó sobre las lesiones en el Sevilla y la ausencia estos días de hasta diez jugadores citados por sus selecciones nacionales que "el contexto de LaLiga obliga a competir con muchas situaciones. El rival ha podido preparar dos semanas el partido con todos sus jugadores salvo Loum".



"Tenemos varios jugadores que no han llegado en buenas condiciones y algún otro que nos ha dado una sorpresa negativa. Esperaremos a mañana a ver qué podemos hacer de cara al partido, no tenemos mucha más información ahora mismo. Soy entrenador y no médico y la opinión la representan nuestros doctores. Ojalá En-Nesyri esté en el tiempo que dijo el entrenador de Marruecos", dijo en alusión a la posibilidad de que el delantero esté recuperado lo antes posible.



El técnico sevillista afirmó que "lo importante es que se puedan recuperar el máximo posible de jugadores y luego ya se decidirá si salen de inicio o se incorporan luego", y subrayó que en la plantilla necesita "a todos los jugadores en todo lo que viene desde ahora".



Sobre el centrocampista argentino Alejandro 'Papu' Gómez, que llegó lesionado de su selección, dijo que "es cierto que no ha tenido continuidad desde que tuvo el virus. Estos periodos de selecciones son complejos", pero apuntó que tiene la "confianza de que la lesión de ahora no sea importante", pero que, "al margen de eso, tener continuidad es lo deseable".



También se refirió a una hipotética vuelta del delantero neerlandés Luuk de Jong, ahora cedido en el Barcelona, y destacó que "eso es una pregunta que todavía no toca" porque "lo importante son los que están, que son los que van a sacar los partidos adelante. Cuando llegue el momento de ese tipo de preguntas se las tendréis que hacer a Monchi -director deportivo del club-".



Preguntado por el Córdoba, rival que ha tocado en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, subrayó que "es un equipo histórico y está liderando su categoría -Segunda RFEF- de manera holgada, por lo que podrá preparar muy bien este partido. Pero ese día y esa curva ya llegarán" y se afrontará "con la máxima ambición y máxima ilusión", declaró.