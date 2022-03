Pina: "En estas situaciones es más importante lo psicológico"

Vitoria, 30 mar (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Tomás Pina indicó este miércoles que en la situación en la que se encuentra el equipo vitoriano ?es más importante lo psicológico? para ?estar ilusionado y no irse abajo?.

El manchego admitió en rueda de prensa que no lo gustan los parones de la selecciones porque no es bueno ni para el que acaba de ganar ni para los que acaban de perder.

Manifestó que no le gusta mucho revisar el calendario, ver los partidos y hacer cuentas sobre los puntos que necesitan, si no que prefiere pensar en el encuentro siguiente porque si no ?se genera ansiedad y supone un flaco favor? esa presión extra.

?Sé que es difícil, todos somos conscientes de la situación que hay, no se puede negar, pero creo que no tenemos que mirar más allá de lo que es este próximo partido?, incidió el centrocampista albiazul, que consideró que se deben apoyar en situaciones positivas como la victoria ante el Atlético de Madrid en la primera vuelta, aunque ?obviamente el contexto es diferente?.

?Tenemos que apoyarnos en todo lo que podamos que nos haga subir la moral y tener más confianza?, dijo el babazorro, que afirmó que todos ya conocen lo que quiere el entrenador y saben dónde están fallando, por lo que prefiere ?jugar cuanto antes?.

?Tenemos que ser un equipo más sólido?, explicó Tomás Pina, consciente de que la última derrota ante el Granada les hizo ?mucho daño? porque estaban compitiendo bien como contra el Getafe o la Real Sociedad.

Consideró que tienen que volver a minimizar errores, no conceder ocasiones y a partir de ahí ?hacer los partidos más largos? para tener opciones.

No quiso entrar en los sistemas que han utilizado recientemente y apostó más por creer en ?una idea general de que el que salga tenga la idea de sacrificarse y de morir por el equipo?.

Tomás Pina acaba contrato este verano, pero quiere mantenerse al margen de su futuro para centrarse en lo que se está jugando el Deportivo Alavés. ?Prefiero centrarme en acabar la temporada y habrá tiempo de ponerse a pensar en el futuro?, opinó.

Reconoció que en el vestuario han hablado para ver qué puede hacer cada uno ?para ayudar lo máximo posible e intentar salir de esta situación?, comentó.

?Creo que quedando tan pocos partidos, lo más importante es la cabeza?, insistió, al tiempo que manifestó que ?es importante? que todos se abstraigan en lo posible de lo que ha pasado hasta ahora y pensar en el siguiente porque ?se han sacado situaciones como esta y más difíciles?.

Respecto al equipo, subrayó que en los entrenamientos ve a la gente ?muy metida y a todo el mundo ?con ganas de aportar?. ?La gente es optimista y tiene en la cabeza que hay opciones de salvarse?, aseguró. EFE

